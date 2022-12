Bezirk Zwettl: Drei Projekte nun prämiert

Zwettl ist eine Region der guten Ideen. Das kann man wohl so behaupten, wenn man die Ergebnisse des mittlerweile 13. Ideenwettbewerbs der NÖ Dorf- und Stadterneuerung sieht. Gleich drei Projekte aus dem Bezirk wurden im Panoramasaal der Hypo Niederösterreich in St. Pölten ausgezeichnet. Prämiert wurden das Schwarzenauer Denkmal „50 Jahre Großgemeinde“, der historische Aktivweg Kirchschlag und eine Dauerausstellung im Museum für Alltagsgeschichte Neupölla.

In Schwarzenau wird Zusammenhalt großgeschrieben, und so möchte die Gemeinde die Vereinigung von Schwarzenau, Hausbach, Großhaselbach und Stögersbach zur Großgemeinde vor 50 Jahren mit einem neuen Symbol zelebrieren. Die vier Orte wollen gemeinsam mit Kunsthandwerkern aus der Region ein Denkmal im Innenhof des aktuell im Bau befindlichen Gemeindezentrums errichten. Bei dessen Eröffnungsfeier, welche voraussichtlich im Sommer 2023 stattfinden wird, soll das Symbol feierlich enthüllt werden.

In Kirchschlag soll unterdessen mit einem historischen Aktivweg die Vergangenheit in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Bevölkerung soll dadurch auf geschichtsträchtige Plätze im Ort aufmerksam gemacht werden. Durch die Zusammenarbeit mit der Gesunden Gemeinde Kirchschlag wird auch die Flora und Fauna mit Infotafeln vorgestellt. Entlang des Weges wird es Bewegungsstationen geben, um so die Bürger zu mehr ganzheitlicher Bewegung in der Freizeit zu animieren. Der Weg kann im Rahmen einer Gruppenführung begangen oder auch individuell erkundet werden.

Der Dritte im Bunde ist das Museum für Alltagsgeschichte in Neupölla. Museumsleiter Friedrich Polleroß plant im kommenden Jahr eine neue Dauerausstellung um die Geschichte der jüdischen Familie Biegler. Diese führte in Neupölla eine Greißlerei, ehe sie 1938 vertrieben und das Haus „arisiert“ wurde. Alois, Ida und Ella Biegler wurden 1942 nach Riga deportiert und ermordet. Irma überlebte in Wien, zwei Töchter konnten nach England flüchten, eine nach Dänemark. Der neue Museumsteil wird auch durch eine Videostation ergänzt.

Alle drei Zwettler Projekte dürfen sich nun über eine finanzielle Unterstützung durch das Land Niederösterreich von bis zu 50 Prozent der Kosten beziehungsweise maximal 10.000 Euro freuen. In Summe wurden beim Bewerb 28 Einreichungen prämiert. Die Auszeichnungen wurden von Landesrat Martin Eichtinger gemeinsam mit der Obfrau der NÖ Land- und Dorferneuerung, Maria Forstner, verliehen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.