Der Skilift in Kirchbach wird gerockt

„Es ist so eine tolle Event-Location. Viel zu schade, das nicht zu nutzen.“ Diese Gedanken schwirren seit vielen Jahren in den Köpfen sechs junger Waldviertler herum. Nun packen sie tatsächlich an und und machen aus einer Idee Wirklichkeit: ein großes Rockkonzert direkt beim Skilift in Kirchbach. Am 14. August wird hier Chris Steger (bekannt durch seinen Hit „Zefix“) für ordentlich Stimmung sorgen.

Hinter der Veranstaltung stehen besagte sechs junge Menschen, alle aus der Gemeinde Rappottenstein, die musikalische Impulse in der Region setzen wollen. Dafür wurde extra ein gemeinnütziger Verein namens „thEVENTs“ gegründet.

„Der Zielbereich des Skihanges ist einfach ein perfektes Veranstaltungsgelände, und auch die Infrastruktur für Veranstaltungen ist bereits gegeben“, erklärt Tobias Damberger, einer aus der jungen Organisatorentruppe. Die Bühne steht im flachen Gelände Richtung Hang. Dort können sich die Zuseher nach oben hin positionieren und haben perfekte Sicht, egal ob im Stehen oder Sitzen. „Es bietet sich so unheimlich gut an. Eigentlich schade, dass noch nie etwas daraus gemacht wurde“, meint er.

Kindheitstraum verwirklicht

Schon als Kinder hätten die Vereinsmitglieder von einem Festival beim Skilift-Gelände geträumt. Nachdem gerade etwas Aufbruchsstimmung nach zwei Jahren mit Corona herrsche, fiel gemeinsam die Entscheidung zur Realisierung eines Großevents. „Gerade in diesen beiden Jahren gab es bei uns eigentlich sehr wenige Veranstaltungen für junge Menschen. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt“, sagt Damberger.

Die große Frage, die sofort nach der Entscheidung geklärt werden musste: Wer soll auf die Bühne? Es sei nämlich gar keine leichte Aufgabe gewesen, jemand Passendes zu finden. Einen guten Musiker, der aber auch nicht unendlich teuer sein durfte. Mit Chris Steger hätte man aber den perfekten Musiker für die Premiere gefunden. „Einigen sagt der Name vielleicht nichts, aber spätestens wenn „Zefix, i steh auf di“ anklingt, kennt ihn sicher jeder“, meint Damberger. Nachdem der Wunschkünstler zusagte, standen in den vergangenen Monaten viele Stunden an Arbeit an. Aktuell befindet sich das Projekt „Rock den Lift“ in der heißen Endphase. „Die letzten ein bis zwei Wochen werden sicher knackig, da wir beim ersten Mal auch keine Erfahrungswerte haben. Irgendetwas haben wir sicher vergessen, auch wenn wir alles oft genug durchdacht haben“, meint Damberger offen.

Ganz ohne Erfahrung zeigen sich die sechs Vereinsmitglieder und Organisatoren dann doch nicht. So waren die drei Pärchen schon bei vielen Sportler- und Feuerwehrfesten beteiligt. „Natürlich ist das jetzt aber wieder etwas Neues für uns.“ Unterstützung gibt es zudem von einigen im Dorf und in der Gemeinde. Auch die Freiwillige Feuerwehr Kirchbach wurde an Bord geholt. Sie kümmert sich um die Kulinarik sowie die Parkplatzorganisation.

Der Verein selbst soll aber vorerst überschaubar bleiben. „Es ist auch nicht das Ziel, einen riesen Verein zu schaffen, sondern er dient wirklich nur der Organisation des Events“, betont Damberger. Kommerzielle Absichten bestehen keine, und alle Mitglieder sind gleichberechtigt.

Keine Eintagsfliege: Lift soll jährlich gerockt werden

Wenn alles gut verläuft, stehen in Zukunft aber viele Türen offen. „Rock den Lift“ soll keine Eintagsfliege werden, sondern womöglich jährlich um die selbe Zeit stattfinden. Weitere Veranstaltungen des Vereins sind laut Damberger vorerst unwahrscheinlich, doch nicht ausgeschlossen.

Aber alles noch Zukunftsmusik. Alle Augen und Ohren liegen jetzt im Zielbereich des Skihanges, wo nun schon bald auch im Sommer die Party abgehen wird. Tickets und weitere Informationen auf www.rockdenlift.at .

