Der Zwergendoktor ordinierte in der Buchhandlung Grohmann

Die beiden Autoren Thomas Sautner und Barbara Dolak stellten ihr gemeinsames Buch „Der Waldviertler Zwergendoktor“ vor. Die liebenswürdige Geschichte handelt vom Zwergendoktor, einem nicht nur weisen sondern auch witzigen Wichtel.

Thomas Sautner schreibt dazu im Vorwort: "Die Anekdoten des Waldviertler Zwergendoktor müssen über 100 Jahre alt sein. In meiner Familie werden sie seit vier Generationen erzählt. Gewidmet seien die kleinen Abenteuer des großherzigen Zwergerls allen Urgroßeltern, Großeltern, Eltern und Kindern - auf dass sie gemeinsam Freude daran haben." Barbara Dolak hat dazu das Buch entzückend lebendig illustriert.

Als Barbara Dolak aus dem Buch vorlas, wurden die Kinder ganz still und hingen förmlich an den Lippen der Illustratorin. „Man könnte meinen, sie hat die Kinder verzaubert“, zeigten sich auch die Erwachsenen begeistert. Ein Bockerl, in dem ein Geheimnis steckt, hatte es den Kindern besonders angetan, und so musste auch das Bockerl unbedingt mit aufs Erinnerungsfoto.

„Die liebenswürdig erzählten und entzückend illustrierten Anekdoten des weisen Zwergendoktors begeistern Groß und Klein. Das Buch sollte in keinem Haus fehlen“, waren sich alle Teilnehmer an dieser Buchpräsentation einig.