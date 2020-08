Martin Braun aus Kamp bei Arbesbach wagt den Schritt in die Selbstständigkeit: Der 32-Jährige ist ab dem 1. September als Ziviltechniker für Maschinenbau tätig – als aktuell einziger im ganzen Waldviertel.

„Mich hat die Tiefe des Maschinenbaus immer interessiert. Es ist ein Themenfeld, das nicht jeder gleich versteht und in das man sich intensiv einarbeiten muss“, erklärt Braun im Gespräch mit der NÖN. Nach der Volksschul- und Hauptschulzeit in Arbesbach besuchte er die Polytechnische Schule in Griesbach.

Erster Berufswunsch: Mechaniker

Dabei war das berufliche Ziel noch, Mechaniker zu werden. 2003 begann Braun schließlich die Lehre zum Maschinenbautechniker in der voestalpine Stahl GmbH in Linz. Dort war er auch als Betriebsschlosser im Stahlwerk tätig. „Das war eine große und rauhe Arbeit mit großem und besonders schwerem Werkzeug. Mir war schnell klar: Das ist nichts, was ich mein Leben lang machen werde“, erzählt der 32-Jährige heute.

Es folgte der Besuch einer Abendschule für Maschinenbau in Linz und anschließend ein abgeschlossenes Bachelor- und Masterstudium in Graz. Braun kehrte nach Linz zurück und arbeitete als Projektmanager für Fluidtechnik bei der Firma Hainzl Industriesysteme GmbH. Während dieser Zeit pendelte er zwischen seiner Wochentagswohnung und dem Waldviertel jedes Wochenende hin und her.

Arbeit mit Blick auf „Wahrzeichen“ der Gemeinde

Mittlerweile hat er sich im Elternhaus in Kamp ein Büro eingerichtet. „Da habe ich auch einen Blick auf den Stockzahn“, erzählt Braun und grinst. Ein Grund für den Schritt in die Selbstständigkeit sei, in der Heimat arbeiten zu können. Seine Vereidigung zum Ziviltechniker erhielt Braun am 21. August durch Landesbaudirektor Walter Steinacker im Landhaus in St. Pölten.

Was sind Ziviltechniker?

Worin besteht überhaupt Brauns Arbeit? Ziviltechniker sind mit „öffentlichem Glauben“ versehene Personen. Das bedeutet, dass diese ermächtigt sind, öffentliche Urkunden auszustellen, die von den Verwaltungsbehörden wie eigens ausgestellte Dokumente angesehen werden.

Martin Braun unterstützt aber auch Firmen und Einzelpersonen beratend und planend sowie bei gutachterlichen Tätigkeiten. Außerdem kann er als Projektleiter bei der Beschaffung neuer Maschinen und Anlagen den Unternehmern unterstützend unter die Arme greifen, aber auch die Abnahme von sämtlichen Maschinen, etwa auch bei Hebebühnen oder Kränen, übernehmen.

Konkrete Ziele

Eine eigene Homepage soll bis September online gehen. „Mein Ziel ist, viele Kunden im Umkreis von etwa 100 Kilometer anzusprechen, nicht nur im Waldviertel, sondern auch in Richtung Wien und Linz sowie in den südlichen Landesteil.“