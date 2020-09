Wie setze ich einen Notruf richtig ab? Wie sieht ein Feuerwehrhaus von innen aus? Was braucht ein Feuerwehrmann mit, wenn er in den Einsatz geht? Das alles können Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren bei einer neu gegründeten Kinderfeuerwehr in Zwettl lernen.

Die beiden Zwillingsschwestern Janine und Sarah Leutgeb werden die Gruppe betreuen. Sie sind selbst bei der Feuerwehr, erzählt Janine im NÖN-Gespräch: „Ich bin schon seit dreieinhalb Jahren dabei, meine Schwester seit eineinhalb. Wir sind über unsere Freunde dazu gekommen.“ Was das Besondere bei der Feuerwehr sei? „Es macht Spaß und man hat ein gutes Gefühl, anderen zu helfen“, sagt Janine. Sie und ihre Schwester sind auch ehrgeizig in der Wettkampfgruppe dabei.

"Es geht auch um Gemeinschaft"

Jetzt wollen die beiden ausgebildeten Sozialpädagoginnen junge Kinder für die Feuerwehr begeistern: „Es geht nicht nur darum, Autos aus dem Graben zu holen und im Einsatz zu Löschen, sondern auch um Gemeinschaft.“ Außerdem können die Kinder etwas Nützliches lernen und finden neue Freunde.

Die Gruppe soll sich einmal im Monat an einem Samstag treffen, der genaue Termin wird immer davor fixiert. Ein Treffen soll zwei bis drei Stunden dauern. Neben Basteln und Experimente sind auch Ausflüge geplant. Mit zehn Jahren können die Kinder in die Feuerwehrjugend wechseln, später in den aktiven Dienst.

Das erste Treffen der Kinderfeuerwehr ist am 12. September um 15 Uhr beim Feuerwehrhaus in Zwettl geplant.

Anmeldung unter 0664/2628594 oder 0664/2628593.