Premiere in Österreich Erste standortübergreifende Matura an der Wirtschafts.Akademie Zwettl

Bei der Überreichung der Maturazeugnisse: Anne Blauensteiner, Anton Allinger Lena Müllner, Martina Dorfinger, Nicole Kurz, Markus Peham, Sarah Hasel, Herwig Gruber Julia Pachner, Wolfgang Mayer, Johannes Scheidl, Kerstin Zach, Beate Gamper, Fabian Stocker, Matteo Steindl, Isabella Siedl, Karim Ortner, Jürgen Gugler, Julia Winkler, Nina Hübl, Selina Kolinsky, Manfred Schnabl, Celina Grötzl, Charlotte Reisinger, Corinna Rößler, Sara Weichselbaum, Pamina Hahn, Johannes Jachs und Michaela Hartner (von links). Foto: HAK Zwettl

D ie diesjährigen Matura-Ergebnisse an den Wirtschafts.Akademien Gmünd, Zwettl, Waidhofen/Thaya und Horn werden in die Schulgeschichte eingehen. Diese absolvierten nämlich die ersten Schüler in Österreich, deren Schwerpunkte schulstandortübergreifend drei Jahre lang im virtuellen Klassenzimmer unterrichtet worden sind. Die Zwettler Maturanten zählen somit zu den ersten Maturanten in ganz Österreich, die standortübergreifend maturiert haben.

Im vergangenen Schuljahr wurden von den 43 Zwettler Reifeprüfungskandidaten 15 Diplomarbeiten im Team geschrieben, präsentiert und diskutiert, 145 Klausurarbeiten wurden im Rahmen der schriftlichen Reifeprüfung geschrieben und 107 mündliche Prüfungsgespräche wurden geführt. Das Ergebnis der vielen Arbeit kann sich sehen lassen: Über 40 Prozent der Maturanten konnten heuer die Reifeprüfung mit einem ausgezeichneten oder guten Erfolg abschließen. Einen ausgezeichneten Erfolg konnten Celina Grötzl, Michaela Hartner, Selina Kolinsky , Charlotte Reisinger und Sara Weichselbraun verbuchen. Mit gutem Erfolg schlossen Pamina Hahn, Sarah Hasel, Nina Hübl, Nicole Kurz, Wolfgang Mayer, Lena Müllner, Karim Ortner, Julia Pachner, Corinna Rößler, Isabella Siedl, Matteo Steindl, Julia Winkler und Kerstin Zach die Matura ab. Die Klassenvorstände Anton Allinger und Johannes Jachs sind stolz darauf, dass sie die Schüler fünf Jahre begleiten durften. Sie heben hervor, dass die Kandidatinnen, die bei der Matura einen ausgezeichneten Erfolg haben, alle fünfSchuljahre mit einer Auszeichnung abgeschlossen haben. Die Direktorin der Handelsakademie Zwettl Martina Dorfinger freut sich, dass das Konzept der Wirtschafts.Akademie.Waldviertel voll aufgegangen ist: „Dank der ausgezeichneten Kooperation der unterrichtenden Lehrkräfte aller Standorte und den top Kompetenzen der jungen Menschen kann diese Waldviertler Bildungsoffensive mit ausgezeichneten Ergebnissen bei der ersten Reifeprüfung aufwarten.“