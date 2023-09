Das Symphonieorchester Waldviertel und Karl Eichinger auf einer Bühne

Unter dem Motto „Amerikanischer Abend“ spielen die Waldviertler Symphoniker mit dem aus Zwettl stammenden bekannten Klaviersolisten Karl Eichinger auf. Dabei gedenken die Musiker an George Gershwin, der seinen 125. Geburtstag gefeiert hätte.

Am Programm stehen auch Werke von Leonard Bernstein sowie Daniel Mück, der gemeinsam mit Harald Schuh vor einem Jahr die Waldviertler Symphoniker gegründet hat und seither die musikalische Leitung inne hat. Er wird an diesem Abend auch dirigiere. Karten gibt es in den Sparkassen-Filialen.

Die Zwettler Big Band kommt am 7. Oktober zum Einsatz. In der Schlosskapelle Waldreichs wird gemeinsam mit Musiker Peter Dürr aufgespielt. Für dieses Konzert gibt es nur limitierte Karten. Diese sind unter 02988/6530 erhältlich.