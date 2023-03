Musical eigens für HLW/BASOP geschrieben

Es ist komplettes Neuland, dafür jedoch umso spannender. Seit Oktober 2022 proben die Schüler der HLW/BASOP Zwettl intensiv für das erste Musicalprojekt an der Schule. Das spartenübergreifende Projekt „Cooking Angels“ greift Themen wie Freundschaft, Ehrlichkeit und Selbstvertrauen auf und soll die kreativ-künstlerische Auseinandersetzung mit diesen fördern. Das Besondere an dieser Show ist, dass davor, währenddessen und danach ein köstliches Menü serviert wird.

Das von Günther Fiala eigens für die HLW/BASOP Zwettl geschriebene Werk handelt von Lottie, einer jungen Hobbyköchin, die ein großer Fan der TV-Kochsendung „Angel-like Cooking“ mit Amanda Angel ist. Als die Moderatorin zu einem Kochwettbewerb aufruft, bei dem es um eine Assistenzstelle in der Sendung geht, wird Lottie von ihrer besten Freundin Maggie ermutigt, am Wettbewerb teilzunehmen. Doch der Wettbewerb läuft nicht ganz fair ab...

Die Mitwirkenden setzen sich aus circa 23 Schülern zwischen 15 und 18 Jahre zusammen. Das Ensemble trifft sich wöchentlich, um sich in Gesang, Schauspiel und Tanz weiterzubilden. „Wir sind sehr stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler, die mit großem Engagement und viel Freude an diesem Projekt arbeiten. Die Verbindung von Musik, Theater und kulinarischen Genüssen verspricht ein einmaliges Erlebnis“, sagt Direktor Gerhard Schenk.

Das Musicalprojekt ist das Ergebnis einer kreativen Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Komponisten und Autor Günther Fiala. Die Idee für das Dinnermusical stammt von Lehrerin Gabriele Doppler, die den Komponisten fragte, ob es möglich wäre, ein Musical mit einem Abendessen zu kombinieren. Fiala war von der Idee begeistert und schrieb das Stück innerhalb weniger Monate. Obwohl die COVID-19-Pandemie die Aufführung des Musicals zunächst verzögerte, können die Schüler nun demnächst endlich ihr Können auf der Bühne präsentieren.

Die Generalprobe am 21. Juni bietet die Möglichkeit, das Stück vorab zu sehen. Die offizielle Premiere findet am 22. Juni im Turnsaal der HLW/BASOP Zwettl statt. Eine weitere Vorstellung gibt es am 23. Juni. Die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerteam freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

