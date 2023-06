Neues Eventformat „Staudenrauschen“ startet in Kleinotten

Ein paar entspannte Stunden im Grünen, kulinarische Spezialitäten und obendrauf Live-Musik? Was will man mehr. All das verspricht der Kulturverein „NAWALO“ (steht für nachwachsenden Lebensort) mit einem neuen Eventformat „Staudenrauschen“ in Kleinotten. An drei Abenden über den Sommer verteilt werden jeweils drei Musik-Acts in einem zur Konzertstätte umgebauten Stadl zu hören sein. „Unsere Location im alten Heustadel ist ‚hintaus‘ auf der Wiese, urig, ländlich und romantisch, und bietet Musikgenuss bei jedem Wetter. Der üppige Garten, das Zirpen der Grillen und das Knistern des Lagerfeuers sorgen für eine einzigarti­ge Kulisse“, betont Dominik Herout, Musiker, Veranstaltungsmanager und Hauptverantwortlicher da sich der Eventstadel auf seinem Grundstück in Kleinotten befindet

Das Projekt markiert auch die Wiederbelebung des ehemaligen Jugendkulturvereins „Mühlwerk“, den Herout einst leitete. „Dieser wurde irgendwann aufgelöst, da viele der Protagonisten nach Wien zum Studieren gingen“, erzählt Herout. Nach mehr als 20 Jahren habe sich die alte Truppe aber wieder mit mehr Zeit und Ressourcen zusammengerafft und „NAWALO“ gegründet. Die Vereinsmitglieder sind auch teilweise selbst Musiker und werden bei den Veranstaltungen zu sehen und hören sein. Zum Start am 23. Juni werden etwa Luzia Marchsteiner und Alexander Wührer mit der Gruppe „Anima“ auftreten. Der erste Konzertabend soll unter dem Titel „Wiesen Weisen“ ganz im Zeichen der Singer/Songwriter stehen.

Starten wird Sia Vaiz gemeinsam mit Magdalena Adelberger, ein temperamentvolles Duo aus Wien, gefolgt von „Anima“, die mehrstimmige Balladen und bekannte Ohrwürmer neu interpretieren. Das große Finale macht Bryan Benner. Der Profibariton aus den USA spielt mit seinem tschechischen Musikerkollegen Václav Fuksa neapolitanische Kunstlieder, was begleitet mit virtuosem Gitarrenspiel ein besonderes Highlight für Musikliebhaber sein wird.

"Anima" mit den Vereinsmitgliedern Luzia Marchsteiner und Alexander Wührer wird ebenfalls beim ersten Konzertabend zu hören sein. Foto: privat

Am 14. August folgt schließlich die „Busch Funk Party Night“ mit „Slicks“ und DJ „Benzo Ferrari“. Den vorläufigen Abschluss bildet ein „Stadl-Rock“-Abend am 23. September, wo etwa „Freischwimma“ mit Vereinsmitglied Florian Kargl und die Waldviertler Band „Macover“ zu hören sind. Ein wahrlich bunter Mix.

„Heuer ist so ein bisschen ein Pilotprojekt. Wir schauen, wie die ganze Idee angenommen wird und ob alles mit dem Veranstaltungsort funktioniert“, erklärt Dominik Herout. Sollte das Projekt aber halbwegs von Erfolg gekrönt sein, würde es garantiert im nächsten Jahr eine Fortsetzung finden, auch mit weiteren Musik-Genres. Herout könnte sich etwa einen Blues- oder Weltmusik-Abend vorstellen.

Das Stadl gehört zum sanierten Bauernhof von Dominik Herout und Luzia Marchsteiner, die dort ebenfalls die Ferienwohnung „Ruheoase“ vermieten. „Im Zuge der Sanierung des Bauernhofes haben wir auch das Stadl hergerichtet. Jetzt wurde es auch als Veranstaltungsort genehmigt und hat Platz für rund 150 Personen“, schildert Herout. Mit der Lage umgeben von Natur sollen die Konzerte mit kulinarischer Begleitung zum besonderen Erlebnis werden. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.“ Weitere Informationen auf www.staudenrauschen.at.