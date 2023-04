Theatergruppe Schwarzenau präsentiert „Bäckerei Bräzzele“

Reges Treiben vor dem Gasthaus Döller in Großhaselbach kündigte die Vorstellung der Theatergruppe Schwarzenau im Stadl an. Mit Freude genossen an die 140 Premierengäste das zur Begrüßung dargebotene Getränk um dann mit großer Spannung das Lustspiel in drei Akten „Bäckerei Bräzzele“, von Jasmin Leuthe, zu genießen.

Hermann Decker, welcher wieder die Regie des Stückes übernahm, begrüßte mit großer Freude unter anderem, Bürgermeister Karl Elsigan; die Leiterin der Volksschule Schwarzenau, Daniela Gaishofer; Oberst Julius Schlapschy; sowie das Team der Kaminstube Zlabinger; die Theaterkollegen aus Windigsteig und die Gäste der PVÖ Ortsgruppe Kirchberg an der Wild.

Hermann Decker konnte in seinen Schlussworten mit Stolz darauf hinweisen, dass sich zwei Debütantinnen – Lara Dorr und Conny Fuchs – rasch in die Theatergruppe einfügen konnten und somit eine echte Bereicherung des Schauspielensembles darstellen. Frenetischen Applaus erntete Liese Baumgartner, sie zeigt, dass Theaterspielen jung hält. Liese wird in Kürze 70, das hält sie jedoch nicht davon ab, „die Bretter, die die Welt bedeuten“ souverän zu beherrschen.

