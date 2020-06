Es hätte ein beschaulicher Spaziergang beim Lohnbachfall werden sollen: Cornelia Amon aus dem Burgenland schlenderte in Pretrobruck mit ihrer Partnerin entlang der Straße, als ihr plötzlich vier Galgen auf einem bewirtschafteten Feld ins Auge fielen. Darauf waren vier tote Krähen aufgeknüpft.

„Dieser Anblick war höchst schockierend und makaber, und ich denke besonders für Kinder, in Anbetracht dessen, dass dieser Ort ein beliebtes Ausflugsziel ist, kein schöner Anblick“, schreibt Amon in einer Mail an den Niederösterreichischen Tierschutzverband. Auch dort ist man von den „Krähen-Galgen“ schockiert, erklärt Präsidentin Andrea Specht im Gespräch mit der NÖN: „Vor 30 Jahren hat man so etwas immer wieder mal gesehen. Im 21. Jahrhundert sollte das aber nicht mehr vorkommen. Das ist nicht zu tolerieren und keine gute Werbung für das Waldviertel.“

„Ich hänge die Krähen nicht aus Jux und Tollerei raus. Ich habe sonst keine Möglichkeit, meinen Mais zu schützen.“ Landwirt Andreas Hammerl

Tierschützerin: „Anblick ist für Kinder traumatisch.“

Gerade für Kinder sei der Anblick ein „traumatisches Ereignis“, sagt Specht. Sie verweist auf die Schonzeit für die Bejagung der Krähen. So dürfen die Tiere laut Jagdgesetz nur zwischen 1. Juli und 31. März bejagd werden. Mit den Vorwürfen konfrontiert, erklärt der betreffende Landwirt Andreas Hammerl gegenüber der NÖN: „Ich verstehe die Kritik der Dame nicht. Es ist alles rechtens!“ So habe er die Krähen von einem befreundeten Jäger bekommen, der die Tiere in einer Tiefkühltruhe aufbewahrt.

Amt bestätigt: Krähen nicht in Schonzeit geschossen

Außerdem habe es bereits ein Gespräch mit der Amtstierärztin gegeben. Bezirkshauptmann Michael Widermann bestätigt auf NÖN-Nachfrage: „Es liegt kein strafbarer Tatbestand vor. Die Krähen wurden schon voriges Jahr in einem anderen Bundesland geschossen.“ Ob es aber „gescheit“ sei, die Krähen in der Nähe eines Tourismus-Magneten wie dem Lohnbachfall aufzustellen, sei laut Widermann dahingestellt.

Bauer: „Gibt Schlimmeres, als tote Krähen.“

Andreas Hammerl erklärt im Gespräch mit der NÖN weiter: „Ich hänge die Krähen nicht aus Jux und Tollerei raus. Ich habe sonst keine Möglichkeiten mehr, meinen Mais zu schützen.“

Die Tiere würden die jungen Pflanzen ausreißen und die Körner fressen. Als Biobauer darf Hammerl seine Felder nicht mit Beizung behandeln: „Ich muss schließlich auch von irgendetwas leben und brauche Futter für meine Kühe“, sagt der Landwirt und: „Es gibt sicher Schlimmeres, als wenn man ohnehin schon tote Krähen aufhängt.“

Bürgermeister Martin Frühwirth verstehe den Landwirt: „Auch wenn es nicht schön aussieht: Er ist in der Bredouille und hat keine anderen Möglichkeiten.“

So habe man in der Vergangenheit auch schon mit einem Apparat experimentiert, der die Krähen mit Schussgeräuschen abhalten soll. „Damit haben wir aufgehört, weil es zu laut ist. Es gibt immer etwas, das jemanden stört.“

Auch Bezirksbauernkammer-Obmann Dietmar Hipp verstehe den Landwirt: „Ich sehe nichts Verwerfliches. Man muss sich entscheiden: Will man Landwirtschaft, oder nicht?“ Gerade in der betreffenden Region sei eine Bewirtschaftung „nicht leicht“, erklärt Hipp: „Die Natur kann sich in unserer Kulturlandschaft nicht immer selbst regulieren. Das ist aber schon seit 1000 Jahren so und nicht erst seit einigen Wochen.“