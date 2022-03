Gleich vier Sieger aus Zwettl

Beim diesjährigen Jugendmusikwettbewerb „prima la musica“ nahmen am vergangenen Wochenende aus der Stadt Zwettl vier Schülerinnen und Schüler teil, die beste Plätze in ihren Gruppen erreichten.

Während im Vorjahr der größte österreichische Jugendmusikwettbewerb für Kinder und Jugendliche aufgrund der Pandemie ausschließlich mit Video-Einreichungen stattfand, durften heuer die über Zehnjährigen wieder live auf der Bühne des St. Pöltner Festspielhauses ihr Können präsentieren. Vier Teilnehmer aus der Regionalmusikschule Waldviertel-Mitte des Gemeindeverbandes Großgöttfritz-Rastenfeld-Schweiggers-Waldhausen-Zwettl waren dabei.

Sophie Schrammel (11), Tochter aus dem Gasthaus Bergwirt in Zwettl, nimmt seit ihrem neunten Lebensjahr Gesangsunterricht in der Regionalmusikschule Waldviertel- Mitte. Im März 2020 konnte sie bei „prima la musica“ einen ersten Preis erreichen. Beim diesjährigen Wettbewerb gab Sophie Schrammel eine Auswahl von vier Gesangsstücken, etwa „L’ho perduta“ aus der „Hochzeit des Figaro“, zum Besten. Dabei erreichte Sophie wieder eine Top-Platzierung mit dem ersten Preis in der Altersgruppe der 11- und 12-Jährigen. Sophie ist Gesangsschülerin bei Claudia Müller und wurde am Klavier von Herbert Grübl begleitet. Sophie besucht seit zwei Jahren die Musik- und Kreativmittelschule Stift Zwettl. Weitere Teilnehmer der Musikschule waren Milo Wanek (Harbach/Weitra), Benjamin Gröblinger und Agnes Amon.

Benjamin Gröblinger als „Rampensau“

Agnes Amon spielt Trompete und singt. Sie trat in der Kategorie „Gesang“ bei „prima la musica“ an. Die Elfjährige nimmt seit fünf Jahren Unterricht in Zwettl. Unter den von ihr gesungenen Liedern waren auch „Eine sehr gewöhnliche Geschichte“ von Joseph Haydn und aus dem Musical „My Fair Lady“ sang sie „Wouldn’t it be lovely“. Auch sie wird von Claudia Müller unterrichtet.

Milo Wanek (8 Jahre) hat seine Stücke am Kontrabass in Waidhofen per Video aufgenommen und eingereicht, unter anderen spielte er „Bass Power“ von Stefan Scheicher, der Juror bei „prima la musica“ war. Milo Wanek nimmt das vierte Jahr Unterricht an der Musikschule Zwettl. Seine Schwester Mira spielt Bratsche in der Musikschule Tulln,d nimmt ebenfalls am Bundeswettbewerb teil.

Benjamin Gröblinger (17 Jahre) aus Rieggers hat bei „prima la musica“ in der Altersgruppe III einen ersten Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb ersungen. Zu den von ihm vorgetragenen Werken zählte der „Vogelfänger“ aus Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“, und sein „Super-Hit“ war „Rabap-Zibap“ von Peter Wehle. Er wird Ende Mai in Bregenz (Vorarlberg) am Bundesbewerb teilnehmen. „Da muss man schon sehr, sehr gut sein, um dort teilnehmen zu können“, ist Musikschulleiter Alexander Kastner stolz. „Hier kommt die Rampensau“, soll die Jury zu Benjamin beim anschließenden Beratungsgespräch gesagt haben. „Er hat wirklich eine sehr gute Bühnenpräsenz“, freut sich Kastner. Begleitet wurde Benjamin von seinem Lehrer Gottfried Rainel (Korrepetitor).

„Bei ,prima la musica‘ müssen die Schüler ein Programm aus verschiedenen Musikepochen zusammenstellen, es muss etwas Klassisches oder Zeitgenössisches aus den letzten 30 Jahren dabei sein“, so Kastner. „Ich habe ihnen beim Probekonzert gesagt: Das Ergebnis ist nicht wichtig, sondern der Weg ist wichtig. Die Schüler haben ein komplettes Programm einstudiert, das sie jederzeit vortragen können – das ist eine neue Erfahrung. Und dann im richtigen Moment die Leistung abrufen, das ist dann cool.“

