Tolle Erfolge für Zwettler Musikschüler

Beim heurigen Landeswettbewerb von „prima la musica“ konnten auch wieder einige junge Musikschüler aus dem Bezirk mit großartigen Leistungen aufzeigen. So sicherte sich der 10-jährige Manuel Wagner aus Königsbach (Gemeinde Waldhausen) einen 1. Preis in der Alterskategorie B. Bei seinem mittlerweile zweiten Antritt beim Musikbewerb (damals 2. Preis) konnte er sich unter anderem mit einer tollen Darbietung von Howard Blakes „Walking in The Air“ nochmals steigern. „Manuel hat ein relativ langes und schwieriges Programm für so einen jungen Trompeter gespielt und sich den 1. Preis mit exzellenter Intonation mehr als verdient“, lobt auch Lehrer Alexander Kastner von der Musikschule Waldviertel Mitte.

Von der Musikschule Groß Gerungs waren gleich vier Schüler mit dabei. Alisa Kreuzer überzeugte in der Altersklasse II am Saxophon und errang ebenfalls einen 1. Preis, unter anderem mit dem Stück „Black and Blue“ für Solo-Altsaxophon. In der Altersgruppe I verdiente sich Susanne Reisinger mit der Klarinette unterdessen einen 2. Preis mit einer tadellosen Darbietung aus „Jazz Clarinet 2“ von Paul Harvey. Ebenso verdiente sich Florian Laister, Sohn von Bürgermeister Christian Laister, einen 2. Preis. Er wurde sogar von Schwester Katharina Laister am Klavier begleitet.

Fehlt nur noch einer: Jakob Mitmannsgruber trat in der Kategorie IIIplus an und verdiente sich mit gutem Erfolg eine Bronze-Wertung. Die „Plus“-Kategorie ist für Musikschüler, die später eventuell auch eine Karriere in der Musik anstreben. Momentan besucht Jakob Mitmannsgruber die HTL Freistadt. „Einer Musikerkarriere steht für ihn mit solchen tollen Leistungen eigentlich nichts im Weg“, sagt Musikschulleiter Alexander Reisinger. Der junge Musiker spielte am Euphonium beziehungsweise Tenorhorn unter anderem aus dem „Karneval der Tiere“ von Camille Saint Saèns und überzeugte so die Jury.

Begleitet wurden die Musikschüler von den Lehrern Herbert Grübl, Petra Pollak und Gottfried Rainel.

