Bezirk Zwettl: Ärztesprecherin sieht Primärversorgungszentren kritisch

Die Idee klingt gut: An einem Standort bieten Mediziner der unterschiedlichsten Fachgebiete ihre Leistungen an. Dort bekommen die Patienten vom Erstbefund über die fachärztliche Behandlung bis zum verschriebenen Medikament alles auf einmal. Der erste Haken: Der Ausbau von Primärversorgungseinrichtungen geht nur schleppend voran. Derzeit gibt es österreichweit nur knapp 40 derartige Stellen. Erst kürzlich hat Gesundheitsminister Johannes Rauch eine Verdreifachung bis 2025 angekündigt. Der zweite Haken: Die Ärztekammer teilt die Lobeshymnen der Bundesregierung nicht uneingeschränkt und bremst die Erwartungen.

Kritisch werden die Ausbaupläne auch im Bezirk Zwettl gesehen. Bezirksärztesprecherin Marianne Stopar meint, ihr gefalle die Debatte zu den Primärversorgungszentren „überhaupt nicht.“ Trotz berechtigter Einwände von Seiten der Ärztekammer beharre die Bundespolitik auf ihren Plänen. Eine konstruktive Diskussion sei so im Moment leider nicht möglich. Die Internistin verwehrt sich aber entschieden gegen die Darstellung, die Ärztekammer lehne das Konzept einfach ab. Stopar: „Es gibt einzelne Ärzte, die Primärversorgungszentren ablehnen, weil sie mit dem Konzept nicht zufrieden sind. Das heißt nicht, dass die ganze Ärztekammer dagegen ist.“

PVZs in der Stadt ja, am Land nein

„Die Idee von Primärversorgungszentren ist nicht prinzipiell schlecht“, erzählt die Bezirksärztesprecherin der NÖN. In Ballungsgebieten könnten Primärversorgungszentren gut funktionieren. Hier sei die Beziehung zum Hausarzt auch jetzt schon nicht so eng, die allgemeine Ärztedichte dafür deutlich höher. Für Städter ändere sich daher nicht viel, so Stopar.

Ganz anders sei das aber am Land. Gerade im ländlichen Raum, wo die Menschen aufgrund der niedrigeren Ärztedichte meist eine umso engere Beziehung zu ihrem Hausarzt hätten, wären Primärversorgungszentren sehr problematisch, merkt die Bezirksärztesprecherin an. Außerdem: Durch Primärversorgungseinrichtungen würde sich das medizinische Angebot noch weiter an einzelnen Orten konzentrieren. Für viele Menschen bedeute das noch längere Anfahrtswege. Das sei letztlich aber keine Verbesserung, sondern eine eindeutige Verschlechterung.

Ein weiterer Grund, der gegen Primärversorgungszentren spreche: Sie würden ganz anders als klassische Arztpraxen funktionieren. Ärzte, die gerne im Team arbeiten, würden sich auch jetzt schon oft in Gemeinschaftspraxen zusammenschließen. Andere hingegen schätzen die Freiheit, die eine eigene Ordination biete. Hier sei es problematisch, den Leuten Arbeitsbedingungen aufzudrängen, die sie eigentlich nicht wollten, so die Bezirksärztesprecherin zur NÖN.

„PVZ sind nicht des Rätsels Lösung“

In der Debatte ebenso zu kurz komme die Tatsache, dass Primärversorgungszentren meist über ein eigenes Management verfügen, das wiederum Geld koste. Geld sei im Gesundheitssystem aber ohnehin knapp. Daher ärgert es die Bezirksärztesprecherin, dass die Politik Primärversorgungszentren als Allheilmittel darstelle: „Diese Einrichtungen sind nicht des Rätsels Lösung, auch wenn das manchmal so kommuniziert wird.“

Die Diskussion täusche außerdem über ein viel tiefer liegendes Problem im österreichischen Gesundheitssystem hinweg. Schon jetzt gebe es einen allgemeinen Ärztemangel, der viele Fachbereiche betreffe, betont Stopar. Dieser verschwinde nicht einfach, nur weil die Regierung nun Primärversorgungseinrichtungen bauen wolle. Derzeit gebe es oft lange Wartezeiten, gerade bei spezialisierten Behandlungen. So zu tun, als ob es diese Problematik bei Primärversorgungszentren nicht gäbe, sei irreführend, so die Zwettler Internistin.

Als letzten Kritikpunkt führt Stopar das Problem der Abrechnung von ärztlichen Leistungen an. „Gerade Kassenärzte müssen auf Masse setzen, ob sie wollen oder nicht, weil die Abrechnung vieler Leistungen so schlecht ist.“ Die Zwettler Ärztesprecherin hat auch ein Beispiel parat: Sie kenne eine Augenärztin, die täglich bis zu 70 Personen in ihrer Ordination behandle. Nur so sei diese rentabel. Schuld daran wären die oft schon seit Jahrzehnten nicht mehr angepassten Leistungskataloge der Krankenkassen. Wer die Gesundheitsversorgung wirklich verbessern wolle, fände also viele Stellschrauben vor, an denen man drehen könne, so Marianne Stopar. Primärversorgungszentren wären jedenfalls nicht die einfache Lösung, als die man sie oft darstelle.

