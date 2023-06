Karl Schwarz: „Wir werden investieren“

NÖN: Sie wurden letzte Woche bei der Vollversammlung des Brauereiverbands zum neuen Obmann gewählt. Welche Aufgaben erwarten Sie nun?Karl Schwarz: Wir haben bei uns in der Privatbrauerei Zwettl in den nächsten zwei Jahren viel vor. Mir ist die Branche aber sehr wichtig, und deshalb wurde ich gebeten, hier mitzuarbeiten. Es gibt viele Themen in der Brauereiwirtschaft aufgrund der Nachwirkungen der Pandemie und der Ukraine-Krise. Im Moment beschäftigen wir uns mit der Einführung des Einwegpfandes. Weiters stehen auch Kollektivvertragsverhandlungen in der Branche an – das macht es im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Nationalratswahl und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht gerade leicht für die Arbeitgeberseite. Auch ist die Gastronomie derzeit schwer betroffen durch verschiedenste strukturelle Veränderungen. Die Kaufkraft sinkt, beeinflusst durch die Inflation, das setzt der Gastronomie schwer zu, ebenso der Personalmangel. Ich möchte mich hier als mittelnde Person für den Verband einbringen – in Hinsicht auf Medien, Wirtschaft und Politik.

Das sind viele Themen, die Sie angehen. Haben Sie in der Privatbrauerei genug Mitarbeiter, die Sie „freischaufeln“?Schwarz: Wir haben nicht nur genug Mitarbeiter, sondern genug hoch motivierte Mitarbeiter mit hoher Loyalität. Das ist ein gutes Rüstzeug für alle Vorhaben. Uns geht es gut, das hat damit zu tun, dass wir sensibel auf Veränderungen reagieren. Auch sind wir hierarchisch sehr schlank aufgestellt, deshalb können wir immer auch schnell reagieren. Wir haben die letzten Jahre organisatorisch genutzt und sind für die veränderten Gegebenheiten gut vorbereitet. Und so sehe ich mich gewappnet für die Investition, die wir angehen.

Das klingt nach großen Projekten. Was haben Sie vor?Schwarz: Als Erstes lagern wir die Logistik in die Franz-Forstreiter-Straße aus. Dazu errichten wir einen Zubau von knapp 4.000 Quadratmetern, damit wir eine neue Abfüllanlage in der modernen Lagerhalle am Hauptstandort errichten können. Wir modernisieren im Lkw-Bereich und bekommen neun neue Hängerzüge. Und wir beschäftigen uns mit dem Bau eines Biomasse-Heizwerks, wir wollen wegkommen von fossilen Brennstoffen, vom Erdgas.

Wird das ein betriebsinternes Heizkraftwerk sein?Schwarz: Die Wärme ist für unser Unternehmen und für die Stadt Zwettl. Es wird ein Kooperationsprojekt mit der EVN. Wir haben noch ein paar Gespräche vor uns und es ist unser Vorhaben. Wir sind guter Dinge, dass wir das umsetzen können. Hier setzen wir 2025 die ersten konkreten Schritte.

Als Obmann des Brauereiverbandes haben Sie sich zum Ziel gesetzt, Bier als Kulturgetränk, mit dem maß- und verantwortungsvoll umzugehen ist, zu stärken. Da geht es wohl auch um den Alkoholgehalt. Wird es bei „Zwettler“ bald ein Leichtbier geben? Schwarz: Leichtbier im Konkreten haben wir nicht im Plan, wir arbeiten an einem zusätzlichen Angebot an alkoholfreien Bieren. Alkoholfreies Bier liegt im Trend. Wir haben ja bereits eines im Programm, den „Luftikus“, welcher über ein eigenes Gärverfahren hergestellt wird. Wir planen gerade auch eine Entalkoholisierungs-Anlage. Hinkünftig wird durch diese dem fertigen Bier der Alkoholgehalt entzogen.

Die Privatbrauerei Zwettl braut ja mit regionaler Gerste und regionalem Hopfen. Erwarten Sie heuer eine gute Ernte?Schwarz: Es schaut heuer großartig aus. Ich bin ja kein Freund der Superlative, aber wir erwarten wirklich eine sehr gute Ernte, wenn in den nächsten Wochen das Wetter passt. Es gab heuer Regen, als wir ihn zum Wachstum gebraucht haben, jetzt gibt es Sonne für die Reife. So gut, wie die Feldfrüchte bei Gerste und Hopfen jetzt am Acker sind, so gut hat es schon lange nicht mehr ausgesehen.