Steirerin folgt Prokuristen Kurt Reiter in die Führungsebene

Die 48-jährige Steirerin bringt mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in unterschiedlichen Positionen mit, davon 15 Jahre in leitenden Funktionen. Die Expertin im Bereich Finanzen, Controlling, IT und Facility Management war zuletzt kaufmännische Leiterin der Saint-Gobain Austria GmbH, Sparte Isover, in Stockerau sowie der Eckelt Glay GmbH in Steyr. In dieser Funktion agierte sie auch als gewerberechtliche Geschäftsführerin. Berufliche Stationen davor führten sie von Bad Aussee über Paris nach Wien.

Die studierte Betriebswirtin steht in ihrer neuen Funktion in der Privatbrauerei Zwettl einem Team von vier Mitarbeitenden vor. Dabei agiert sie gesamtverantwortlich für die Führung und Weiterentwicklung der Bereiche Finanz- und Rechnungswesen sowie für die Analyse und das Reporting an Bereichs- und Geschäftsleitung. Außerdem ist sie die zentrale Ansprechperson bei steuer- und finanzrelevanten Themen. Ergänzend dazu übernimmt Reder operative Agenden hinsichtlich der Unternehmensplanung, etwaiger Finanzierungen, Versicherungen sowie Förderungen.

Neben der Leitung Finanzen inklusive Buchhaltung und Controlling verantwortet Reder laut einer Aussendung der Brauerei Zwettl auch die Verwaltung der zahlreichen Immobilien des Unternehmens, dazu zählen unter anderem das bekannte Hotel Schwarzalm, die Logistikhalle rund um den hauseigenen Weinhandel „Hauptsache Wein“ und das neue „Hotel zum Brauhaus“, welches im Frühjahr gegenüber der Brauerei eröffnen wird.

Über sich selbst sagt die gebürtige Steirerin und Mutter zweier Töchter: „Ich bin ein sehr zielorientierter Mensch und zeichne mich durch eine strukturierte Herangehensweise aus. Daher freue ich mich auf mein neues - überaus umfangreiches – Aufgabengebiet. Ich sehe es als Herausforderung, mich in die verschiedenen Agenden der Privatbrauerei Zwettl einzuarbeiten, und es macht mir Spaß, in die Welt der Braukultur einzutauchen.“ Ihre Leidenschaft für gutes Essen komme ihr dabei durchaus zugute, wie sie augenzwinkernd meint.

Zwettler Eigentümer und Geschäftsführer Karl Schwarz streut seiner neuen Finanzchefin Rosen: „Bereits in den ersten Wochen unserer Zusammenarbeit hat sich gezeigt, wie gut Marion Reder ins Team passt. Sie denkt unternehmerisch, ist flexibel, kann sich beeindruckend schnell in neue, unterschiedliche Themengebiete einarbeiten und identifiziert sich mit unserer Marke sowie unseren Werten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einer so kompetenten Führungskraft.“

