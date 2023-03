Feuerwehr Pehendorf übt mit neuer Löschwasserpumpe

Bereits im Herbst des Vorjahres schaffte die Freiwillige Feuerwehr Pehendorf eine neue Löschwasserpumpe an. Die vorhandene Tragkraftspritze (kurz TS) war motorisch in einem sehr schlechten Zustand. Die Kosten für eine Reparatur und das Alter von 26 Jahren machten eine Instandsetzung unrentabel.

Die Ortsfeuerwehr bringt es auf eine Mitgliederstand von 53, und seit Herbst vergangenen Jahres steht monatlich eine Übung mit der neuen TS am Plan. Ziel ist es, jeden Kameraden im Umgang mit der neuen Pumpe vertraut zu machen und auch die Grenzen der Pumpe auszuloten. Die neue Löschwasserförderpumpe hat eine Motorleistung von 50 kW, ist mit einer modernen – jedoch einfach zu handhabenden - Steuerung ausgestattet und kann bis zu 2.000 Liter Löschwasser pro Minute fördern.

In Kleingruppen konnten die Trainings bereits mehrfach erfolgreich durchgeführt werden. Natürlich auch in der kalten Jahreszeit und bei Dunkelheit. „Im Ernstfall können wir auf die Witterung keine Rücksicht nehmen. Ich kann mich an keinen Einsatz erinnern, bei dem wir wegen Kälte zuhause geblieben wären“, so Kommandant Groiss, mit einem leichten Schmunzeln auf den Lippen.

