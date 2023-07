Am kommenden Wochenende findet das 53. Sommerfest in Ottenschlag statt. Highlight ist das Konzert am Freitag, 28. Juli, bei dem die Jungen Zillertaler und Francine Jordi zu hören sind. Karten sind erhältlich in allen Filialen der Raiffeisenbank Waldviertel Mitte, Erste Banken und Sparkassen in Österreich, auf oeticket.com und für Spätentschlossene an der Abendkasse.