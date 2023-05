Mai-Höhepunkte in der Syrnau Zwettl

Das Syrnau-Programm im Mai klingt wieder vielversprechend. Am 13. Mai gastiert Engel Mayr, einer der begehrtesten Gitarristen des Landes, in Zwettl. Man sieht ihn jede Woche auf ORF1, wenn er mit seiner Band (ehem. Russkaja) die legendäre Late Night Show „Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann rockt. Mit seinem eigenen Powertrio spielt er Songs aus eigener Feder - zwischen klassischem Vintage Blues und fettem Rock Sound, ganz im Stile von Govt Mule, ZZ Top und Gary Moore und präsentiert sein neues Album“Heavy Metal Blues”.

Am 19. Mai kommt schließlich Leroy Emmanuel in die Syrnau. Der US-Amerikaner ist eine der Schlüsselfiguren der Soul-Funk-R&B-Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Gemeinsam mit seinem Jugendfreund Marvin Gaye hat er diese Stilrichtungen erforscht und entscheidend mitgeprägt. Die Soundlawine aus Funk, Blues, Soul und Jazz geht in die Glieder. Emmanuels Daumenspiel à la Wes Montgomery auf seiner Gibson, in Kombination mit seinen famosen Sidemen – Christian Wegscheider (AUT) an der waschechten Hammond B3-Orgel und der ungarische Schlagzeuger Csaba Schmitz – wird eine Klangdichte produziert, welche man einem Trio kaum zutrauen würde.

Emmanuel ist einer der letzten international noch tätigen Musiker, der die Entstehung und den Erfolg des Labels „Motown“ erlebt und mitgestaltet hat. Seine Zusammenarbeit, Konzerte und Aufnahmen mit einigen Giganten der Motown-Ära, wie Stevie Wonder, John Lee Hooker, James Brown, The Commodores, Kool and the Gang, Jackson Five, Tina Turner, Temptations oder Hot Chocolate, belegen das auf eindrucksvolle Weise. Nach den legendären Konzerten 2014 und 2016 besucht er mit seinem Trio im Zuge seine vielleicht letzten Europatournee die Syrnau.

Auch Leroy Emmanuel kommt wieder nach Zwettl. Foto: Andreas Mueller, Andreas Mueller

