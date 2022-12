Briefe gegen Einsamkeit im Bezirk Zwettl

Werbung

Die Community Nurse und die Schüler der Volksschulen der Gemeinden Allentsteig, Echsenbach und Schwarzenau haben sich in der Vorweihnachtszeit zum Ziel gesetzt, die „Einsamkeit im Alter“ zu bekämpfen. Das Projekt hört auf den Namen „Post für dich“.

Alle Senioren der Gemeinden, die im Alter von 70+ sind und alleine leben, bekommen jetzt einen Brief von einem Volksschulkind. Die Kinder haben dazu liebevoll Briefe und Zeichnungen gestaltet, in denen sie von ihren Ritualen, Gedanken und Wünschen zu Weihnachten berichten. 153 derartige Briefe wurden in Allentsteig verschickt, 63 in Echsenbach und 102 in Schwarzenau.

Jene Senioren, die einen Brief von einem Kind erhalten, werden gebeten, den Schülern ebenfalls die eigenen Geschichten über Weihnachten zu übermitteln. Das dazu beigelegte Antwortkuvert kann ganz unkompliziert bis Ende Jänner beim jeweiligen Ortsvorsteher in den Briekasten geworfen oder direkt auf der Gemeinde abgegeben werden. Somit ist auch keine Briefmarke notwendig. Die Community Nurse Marianne Zimm übermittelt diese Antwortbriefe dann wieder an die jeweilige Volksschule retour. Die Schüler freuen sich schon auf die Antwortschreiben.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.