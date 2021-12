Zwettl: Brückensanierung und 13 Bauplätze

Mit etlichen Projekten möchte die Stadtgemeinde ins neue Jahr 2022 starten. Bei einer Pressekonferenz gab die ÖVP einen Überblick über die geplanten Vorhaben.

Infrastruktur

Nachdem 2002 der Fußgängersteg über den Kampfluss knapp 300 Meter flussabwärts von der Gschwendtmühle vom Hochwasser zerstört worden war, führte der Wanderweg über eine dort befindliche Brücke und einen Privatgrund. Das wird zukünftig nicht mehr möglich sein, daher soll dieser Fußgängersteg wieder errichtet werden. Die Kosten liegen bei knapp 65.000 Euro. Die in die Jahre gekommene Brücke beim Eislaufplatz soll in den Sommerferien saniert werden, Kostenschätzung: 30.000 Euro.

Energie

Für 2022 ist der Tausch der Öl-Heizungsanlage in Großglobnitz gegen eine moderne Pelletsheizung geplant. Dadurch spart die Gemeinde ein Fünftel des CO 2 -Ausstoßes der Volksschulen, Kindergärten, des Stadtamts und des Zwettlbads ein.

Wohnen

In der Südhangstraße entstehen fünf neue Bauplätze. Weiters will die Gemeinde acht Bauplätze in Großglobnitz zur Bebauung freigeben. In der Kampsiedlung entsteht eine neue Siedlung, dort sollen die beiden Straßen in Weinberg-, und Lina Lux-Straße benannt werden. Damit wurde eine langjährige Forderung nach mehr Frauen bei Straßenbenamungen berücksichtigt, erklärt als Reaktion Grüne-Obfrau Silvia Moser.

Ein Teil der Galgenbergstraße soll in Pater Werner Deibl-Straße umbenannt werden.

Kultur und Veranstaltungen

Ein weihnachtlicher Rathausmarkt soll am Samstag, 18. Dezember, stattfinden. 2022 soll Ende August eine Marschwertung anlässlich 100 Jahre Blasmusik NÖ im Edelhof über die Bühne gehen. Den Festumzug anlässlich 50 Jahre Großgemeinde plant man für Mitte September. 2022 soll außerdem ein Pop-Up-Gaststand am Zwettler Rathausmarkt ermöglicht werden.