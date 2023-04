Lange To-do-Liste in Großgöttfritz

Viele große Projekte wurden in der Gemeinde Großgöttfritz im Vorjahr umgesetzt, und auch heuer steht einiges auf der To-do-Liste. Unter anderem sollen Photovoltaikanlagen am Gemeindeamt und am Feuerwehrhaus in Kleinweißenbach installiert werden.

„Wir haben trotz der vielen Projekte einen positiven Rechnungsabschluss, der Ende März vom Gemeinderat abgesegnet wurde. Mit einem Nettoergebnis im Ergebnishaushalt von knapp 310.000 Euro können wir sehr zufrieden sein“, meint Bürgermeister Johann Hofbauer und verweist auf die großen Projekte, die 2022 realisiert werden konnten. Da gab es die Errichtung und Inbetriebnahme der dritten Kindergartengruppe in Großgöttfritz, die Arzthausumgestaltung, die Errichtung des Dorfteiches in Reichers oder die Installierung von Photovoltaikanlagen auf dem Turnsaal der Volksschule und dem Altstoffsammelzentrum. „Das werden wir auch heuer fortführen. Der Gemeinderat gab grünes Licht für weitere Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Gemeindeamtes und dem Feuerwehrhaus in Kleinweißenbach“, sagt Hofbauer.

In Großgöttfritz wird im Bereich der Landesstraße der Schmutz- und Regenwasserkanal von der Firma Strabag saniert. In einigen Katastralgemeinden konnte Bauland geschaffen werden. „Dazu erfolgen die entsprechenden Umwidmungen. Es gibt auch schon Interessenten für die Bauplätze“, betont Hofbauer.

Knapp 425.000 Euro stehen heuer für den Straßen- und Güterwegebau in den acht Katastralgemeinden zur Verfügung. „Darin enthalten sich auch jene Vorhaben in Groß- und Kleingöttfritz, die im Vorjahr nicht mehr realisiert wurden.

