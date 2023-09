Langschläger Landjugend baute einzigartige Öfen

Die Langschläger Landjugend unter der Leitung von Lisa Maringer und Markus Binder nahm auch heuer wieder am Projektmarathon teil. Am Wochenende wurden von der Landjugend in der vorgegeben Zeit zwei Outdoor-Öfen nach eigenem, tollen Design gebaut. Es sind zwei einzigartige, funktionale Öfen entstanden, die sich sehen lassen können, wie die Besucher bei der Präsentation feststellten. Als Zusatzaufgabe wurde noch der vor einigen Jahren im Zuge des Projektmarathons sanierte Waldlehrpfad überprüft.