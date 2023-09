Landjugend Groß Gerungs verbesserte Beachvolleyballplatz

„Hau die her, sama mehr!“ - unter diesem Motto startete die Landjugend Groß Gerungs auch heuer wieder in das Projektmarathonwochenende. Sie sind eine von fast 100 Landjugendgruppen in ganz Niederösterreich, die auch dieses Jahr in nur 42,195 Stunden (Freitagabend bis Sonntagmittag) ein bis zur Projektübergabe geheimes Projekt in ihren Gemeinden umsetzen.

„Als diesjähriges Projektmarathonthema, erschaffen wir eine Beacharena. Neu am Spielfeldrand sind eine Tribüne und ein Schiedsrichterstand!“, setzte die motivierte junge Gruppe innerhalb der vorgegebene Zeit das für sie ausgewählte Projekt in die Tat um und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Alle benötigten Materialien wurden von der Stadtgemeinde Groß Gerungs gesponsert, welche der Landjugend erneut den Bauhof samt Maschinen und Geräten zur Verfügung stellte. Neben einer neu gebauten Tribüne direkt am Spielfeldrand sowie einem Schiedsrichterstuhl entstanden außerdem zwei Spielerbänke, eine neue Sandkiste für die Kleinsten, kreative Hinweistafeln sowie ein Nützlingshotel für Insekten.

Damit der Beachvolleyballplatz genauso hinterlassen werden kann, wie er aufgefunden wurde, wurden außerdem zwei Abzieher mit Halterungsplätzen gemacht.

Dann wurde das rechtzeitig fertig gewordene Projekt allen neugierigen Gemeindebürgern und den Familienmitgliedern der Landjugend Groß Gerungs stolz präsentiert. Die Besucher waren sichtlich beeindruckt von dem Engagement der Jugend und freuen sich, dass die Beacharena in Groß Gerungs nun in neuem Glanz erstrahlt.