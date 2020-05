"Wir haben viel darüber geredet, ob wir es heuer ganz nach vorne schaffen. So richtig geglaubt haben wir es aber nicht - wir sind überrascht, das taugt uns voll", freut sich Obmann der Landjugend Rappottenstein Johannes Wagner im Gespräch mit der NÖN.

Beachtliche 77 Gruppen aus allen vier Vierteln des Landes stellten sich im Herbst 2019 der Herausforderung, 42 Stunden für den guten Zweck zu arbeiten. 38 goldene, 25 silberne und 11 bronzene Auszeichnungen konnten beim Tag der Landjugend vergeben werden. Den Landessieg holte sich diesmal die Landjugend Rappottenstein mit der Errichtung eines „Häuschen für alle Fälle“ unter dem Projekttitel „Treffpoint@Rappottenstein“. Dabei wurde ein Buswartehäuschen mit Infotafeln, Flyerregal, Busplanübersicht, Handyladestation und geschichtlichem Rückblick fertiggestellt. Als Zusatzaufgabe wurde ein Insektenhotel gebaut.

Vier weitere Medaillen in der Region

Für die Landjugend Rappottenstein war es die dritte Teilnahme am Projektmarathon. So stellte man bereits Ortsschilder in Rappottenstein auf, ein weiteres Mal gestalteten die Mitglieder einen Wanderweg zwischen Rappottenstein und Kirchbach. Der heurige Landessieg wurde coronabedingt im kleinen Rahmen gefeiert: "Wir planen aber, ein großes Fest nachzuholen", sagt Wagner.

Neben Rappottenstein wurden heuer noch vier weitere Gruppen aus der Region ausgezeichnet. Die Landjugend Echsenbach erhielt eine Bronze-Prämierung für die Erweiterung des Wanderweges, Kirchschlag bei Ottenschlag durfte sich über Silber für ihren "Outdoor-Aufenthaltsraum" beim Beachplatz freuen und die jungen Burschen und Mädels aus Großhaselbach (mit einem Ruhebereich beim Thaya-Aupark) und Jahrings (Ortsmittelpunkt-Gestaltung in Kleinmeinharts) wurden mit Gold prämiert. Für das Engagement bedankt hat sich die Landesleitung auch bei der Landjugend Arbesbach, die ein Buswartehäuschen errichtete.

Beglückwünscht wurden die ausgezeichneten Gruppen nicht nur von Landesobmann Norbert Allram und Landesleiterin Kerstin Lechner, sondern auch von niederösterreichischen Spitzenpolitikern. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf gratulierte in einer Videobotschaft ebenso, wie Landwirtschaftskammerpräsident Johannes Schmuckenschlager, Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko und EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber, der selbst Landjugendmitglied ist.