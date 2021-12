Bezirk Zwettl: Hoffnung für’s nächste Jahr

Der Jahreswechsel steht bevor. Die meisten feiern diesen mit der Familie und hoffen auf ein 2022 mit weniger Pandemie.

„Wir werden es uns wieder zuhause gemütlich machen“, meint die Künstlerin Renate Amon aus Niederneustift. Ob mit Kindern oder alleine, werde sich zeigen. „Die Jungen können ja auch nichts planen. Das ist schade für sie“, bedauert Amon. Eine Silvestertradition war früher oftmals das Bleigießen. Mittlerweile macht man sich zum Jahreswechsel zu einer Fackel- beziehungsweise Laternenwanderung auf. „Ein Neujahrsbrauch ist normalerweise das Eislaufen oder Eisstockschießen am eigenen Teich“, sagt die Künstlerin. Leider ist zu befürchten, dass es dafür nicht kalt genug und das Eis nicht dick genug wird.

Ich habe immer viel zu tun das restliche Jahr über, dann bin ich froh, die Feiertage etwas ruhiger verbringen zu können. Adelheid ebner Bürgermeisterin

Die Hoffnung beziehungsweise den Wunsch ans nächste Jahr, die Pandemie in den Griff zu bekommen, hegt der Direktor des Zwettler Gymnasiums, Wolfgang Steinbauer. „Es ist in allen Bereichen des Lebens mühsam, und die Nerven sind angespannt“, meint er. Nun wird aber auch bei Steinbauer erst einmal der Jahresausklang gefeiert. Persönliche Neujahrsvorsätze für 2022 fasst er dabei nicht.

Bärnkopfs Bürgermeister Arnold Bauernfried erzählt: „Ich feiere wie in den letzten Jahren zuhause im Familienkreis.“ Man werde das Jahr gemütlich ausklingen lassen. Für das Jahr 2022 meint Bauernfried: „Die Gesundheit ist das Wichtigste. Und die kann man zum Teil beeinflussen, zum Teil aber auch nicht.“ Wie bei vielen ist der Wunsch, die Pandemie in den Griff zu bekommen, präsent.

So etwa bei Manfred Stauderer, Bürgermeister in Altmelon. „Das Allerwichtigste ist es, gesund zu bleiben. Es wünschen sich sicher viele fürs nächste Jahr, dass wir die Pandemie hinter uns lassen können“, schließt er sich an. Den Jahresausklang wird auch er sehr gemütlich im privaten Kreis verbringen.

Ähnlich sieht der letzte Abend des Jahres auch bei Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann aus. „Wir werden mit unseren Kindern bis Mitternacht spielen: Risiko, DKT und Mensch ärgere dich nicht“, gibt er an. Zu Mitternacht werde mit Kindersekt und Tanz das neue Jahr begrüßt. Außerdem darf es nicht fehlen „Dinner for one“ anzuschauen.

Mit gutem Essen und Spielen innerhalb der Familie verbringt auch Allentsteigs Bürgermeister Jürgen Koppensteiner den Silvesterabend. „Zu Mitternacht wird mit einem Glas Sekt angestoßen, dann noch ein bisschen geplaudert und schließlich schlafengegangen“, sagt er.

Gemeinsam Feiern statt Einsamkeit

Von Neujahrstraditionen erzählen kann Bürgermeisterin Adelheid Ebner aus Gutenbrunn. „Da wir Jäger sind, machen wir immer einen Reviergang am 1. Jänner“, erzählt Ebner davon, beim gemeinsamen Spazieren die Natur genießen zu können. Der Silvesterabend bedeute auch für sie ein gemütliches Essen mit der Familie. Man genieße die gemeinsame Zeit und lasse gerne einmal das Jahr Revue passieren. „Das machen wir schon viele Jahre so“, meint Ebner.

„Ich habe immer viel zu tun das restliche Jahr über, dann bin ich froh, die Feiertage etwas ruhiger verbringen zu können. Dann ist ja der 1. Jänner schnell wieder vorbei und es geht wieder los“, meint die Bürgermeisterin. Ebner betont aber auch: „Jeder soll feiern, wie er möchte.“ Natürlich ist aber auch heuer wieder vieles nicht möglich und man muss auf so manche Zusammenkünfte verzichten, auch auf das Einladen von anderen Personen, die sonst niemanden haben, was Ebner in früheren Jahren gerne getan hat. Sie plädiert: „Wenn das mehr Leute machen würden, würde es nicht so viel Einsamkeit geben.“ Wenn das pandemiebedingt wieder besser möglich sein wird, möchte Ebner diese Tradition fortsetzen und wieder mit anderen gemeinsam den Jahresausklang feiern.

Dichtes Programm bei den Sportlern

Keine großen Feierlichkeiten stehen bei den Volleyballern der URW Waldviertel am Programm. Das Profi-Team absolviert um den Jahreswechsel ein dichtes Programm. „Wir spielen noch am 29. und 30. Dezember. Am 31. Dezember trainieren wir vormittags, dann ist frei. Dadurch, dass die nächsten Spiele am 3. und 6. Jänner anstehen, bleibt gar nicht viel Zeit“, sagt URW-Manager Werner Hahn. Die Spieler, die in Wohngemeinschaften leben, würden zu Silvester „wie jeder andere auch“ etwas zuhause feiern. „Aber da ist jeder Profi genug, dass er weiß, wie er sich zu verhalten hat“, sagt Hahn.