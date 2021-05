Mehr Platz haben bald die Jüngsten in Waldhausen: Die Gemeinde plant eine dritte, provisorische Kindergartengruppe.

„Seit auch die Zweieinhalbjährigen einen Platz bekommen, müssen wir reagieren“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Christian Seper. Diese dritte Kindergartengruppe wird in der derzeitigen Schulküche (in der Mehrzweckhalle) untergebracht. Dort werden die WC-Anlagen und die Räume entsprechend adaptiert, Einrichtung und Gebrauchsgegenstände sollen noch gekauft werden. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen. Gleichzeitig bittet der Bürgermeister die Vereine um Verständnis, dass dieser Raum nun nicht mehr bei Veranstaltungen zur Verfügung steht.

Ein gewünschtes Mittagessen kann nun auch im Kindergarten bis spätestens 13 Uhr angeboten werden und wird von den örtlichen Gasthäusern geliefert.

Neue App geplant. Außerdem arbeitet die Gemeinde an einer neuen, mobilen Gemeindeplattform per App: Mit „zuzu“, Zusammen Zuhause, können Bürger Ideen bewerten, kommentieren, Fotos für Verbesserungsvorschläge hinzufügen und sich über Neuigkeiten und Veranstaltungen der Gemeinde auf dem Laufenden halten. „Man kann dort auch Bürgerbefragungen flexibel gestalten und ist sehr schnell bei den Leuten. Es ist einfacher, als auf die Homepage zu gehen“, erklärt Seper. Verwendet wird die App bereits in der Gemeinde Kirchschlag, aktuell feile man an einem Projekt für das Kernland-Gebiet, sagt Seper. Die Ausrollung ist bereits für 2021 gedacht, die App kann bereits jetzt gratis heruntergeladen werden.

Trotz Corona gute Budgetbilanz. Aufgrund der Coronakrise gingen 2020 die Einnahmen der Gemeinde zurück: Die Kommunalsteuern sanken von 395.000 (2019) auf 377.000 Euro, die Ertragsanteile gingen von 1,042 Millionen Euro auf 939.5000 zurück. Generell stehe man aber „überraschend gut da“, sagt Seper. So werden 2021 auch einige Projekte im Nachtragsvoranschlag eingebracht werden.

Für das Jahr 2021 sind noch geförderte Vorhaben von 2020 wie der Wegebau und im Bereich Jugend-, Sport- und Freizeit entsprechend zu realisieren und zu finanzieren. Für die geschaffenen Bauplätze in Niedernondorf und bei Bedarf in Hirschenschlag muss die erforderliche Infrastruktur wie Siedlungsstraßen, Ortsbeleuchtung, Regenwasserkanal und entsprechende Verkabelung wie Strom oder Internetkabel, hergestellt werden.

Bei der Realisierung des größten Vorhabens 2020, dem Neubau der Biomasseheizanlage, wurden nicht nur die Heizkessel, sondern auch Pumpen und die am Dach des Bauhofzubaus installierte Photovoltaikanlage gefördert. Der Strom der Photovoltaikanlage wird überwiegend für den Betrieb der Heizanlage genutzt, da die Heizperiode ohnehin schon im September beginnt und bis April/Mai andauert. Im Budget für 2021 sind hier noch 73.100 Euro vorgesehen, weil noch Pumpen und die Verteileranlage abgerechnet werden.