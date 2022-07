720 Soldaten üben nächste Woche am Truppenübungsplatz Allentsteig

Werbung

Zweck sei die Vorbereitung von Berufssoldatenanwärtern und Teilnehmern von Lehrgängen auf die Abschlussprüfung, teilte das Militärkommando NÖ am Samstag in einer Aussendung mit. Die Übung "Constructor 2022" wird von der Heerestruppenschule geleitet.

"Das Bundesheer ist eine Einsatzarmee und muss sich, nach Jahren der Assistenzeinätze und Unterstützungsleistungen, wieder auf das militärische Kerngeschäft konzentrieren. Dazu sind Übungen wie diese, die als Kernthema klassische militärische Krisenbewältigung als Inhalt haben, besonders wichtig", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Die Übung dauert von Montag bis Freitag, die teilnehmenden Soldaten besuchen Lehrgänge an der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule in Langenlebarn (Bezirk Tulln) oder der Heereslogistikschule, der Führungsunterstützungsschule, der Sanitätsschule in Wien oder am ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg. Unterstützt wird das Training auch durch fünf Kampfpanzer "Leopard" 2A4, sechs Schützenpanzer "Ulan", einen Bergepanzer, vier Panzerhaubitzen, drei schwere Granatwerfer, ein gepanzertes Sanitätsfahrzeug, ein Schwerlasttransportsystem für 70 und eines für 30 Tonnen Last und durch einen 76-Meter-Kran.

