NÖN: Wie haben Sie als Kinder- und Jugendpsychologin die vergangenen sechs Wochen beruflich erlebt, was hat sich verändert?

Johanna Illner: Ich hatte seit 16. März meine Praxis für persönliche Kontakte geschlossen und konnte dringende Kunden und Krisenfälle nur telefonisch betreuen. Bei mir geht es seit Montag unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen mit Präsenzterminen weiter. Ich habe mir eine Plexiglaswand installieren lassen, die es möglich macht, mit den Kindern kurzzeitig ohne Mund-Nasenschutz zu arbeiten. In der Arbeit mit Kindern ist es wichtig, die Mimik zu sehen. Auch das Kind sollte das Gesicht des Psychologen beobachten können. Gewisse Spielsachen kann ich aktuell nicht anbieten, weil es mit dem Desinfizieren zu schwierig ist.

Mit welchen Anliegen sind die Familien während der vergangenen Wochen auf Sie zugekommen? Gab es „coronaspezifische“ Probleme?

Illner: Für Klienten, die bisher Probleme in den Familien hatten, sind solche Krisensituationen und Umbrüche umso belastender. Coronaspezifische Probleme tauchten aber nicht vermehrt auf, eher die Frage, wie man das Thema „Corona“ einem Kind erklären kann und was man im Alltag tun kann, um die Situation für die Familie zu erleichtern. Das kann man glücklicherweise auch am Telefon abhandeln.

Wie sollte man mit Kindern über das „Coronavirus“ sprechen?

Illner: Es ist immer wichtig, auf Fragen zu antworten. Man sollte nicht sagen: „Das brauchst du noch nicht wissen.“ Ein guter Zugang ist, sachlich zu informieren, ohne das Angstniveau weiter anzuheizen. In meiner langjährigen Erfahrung als Kinder- und Jugendpsychologin hat sich gezeigt: Meistens fragen die Kinder ohnehin nur das, was sie verstehen und verdauen können. Wenn ein Kind fragt, ob man an dem Virus sterben kann, möchte es das wissen. Dann sollte man wahrheitsgetreu antworten, aber auch beruhigen: „Deswegen schützen wir uns ja.“

Ältere Kinder verstehen die Gefahren des Virus – treten da neue, bisher unbekannte Ängste auf?

Illner: Natürlich gibt es Ängste und Unsicherheiten. Im Volksschulalter bis zur frühen Pubertät geht es darum, das Thema bildgerecht greifbar zu machen und zu erklären. Für sie ist das Virus Realität, die Kinder versuchen, aus dem Moment ihr Leben zu gestalten, so gut es gelingt. Je älter Kinder sind, desto mehr Fragen tun sich auf und desto mehr Ängste können auftreten. Das ist aber wie bei uns Erwachsenen, für uns ist es eine unbekannte Situation und wir haben eventuell Angst.

Wie erklärt man besonders Kleinkindern die Wichtigkeit der Hygienemaßnahmen, etwa regelmäßigen Händewaschens?

Illner: Es ist gut, wenn in der Erklärung Emotion dabei ist: Das machen wir, damit die Omi nicht krank wird. Man kann durchaus mit Belohnungen nachhelfen, wenn es gut funktioniert. Bei den ganz Kleinen sollte man immer wieder mit Bildern Erklärungen nachliefern. Im Internet finden sich viele Hilfsseiten, wo das Thema Hygiene mit Zeichnungen nett dargestellt ist.

Erfahrungen im Kindesalter prägen uns für unser restliches Leben: Was bedeutet die aktuelle Ausnahmesituation für die Kinder und deren Entwicklung?

Illner: Für die Kinder ist die Coronakrise ein massiver Einschnitt in der gesamten Lebenswelt. Die Einschränkungen sind in den allermeisten Fällen aber bewältigbar. Wir brauchen uns nicht davor fürchten, dass bei Kinder jetzt von vornherein Störungen oder Traumatisierungen auftauchen werden. Ich habe in den vergangenen Wochen die interessante Erfahrung gemacht, wie flexibel und belastbar die allermeisten Familien und Kinder sind. Der Großteil bewältigt diese Zeit sehr gut. Es gibt natürlich einen gewissen Prozentsatz, für die die Beschränkungen massiv schwierig sind. Diese Familien hatten aber meist schon vorher Probleme. Bei räumlicher Enge, Armutsgefährdung und steigendem emotionalen Stress kann es dort jetzt auch zu Gewaltgefährdungen kommen. Das sind Dinge, die die Entwicklung der Kinder massiv beeinträchtigen können.

Wie wichtig ist die Institution Schule für Kinder und Jugendliche? Wie gehen sie damit um, dass das seit Wochen fehlt?

Illner: Die Bedeutung der persönlichen Anwesenheit in der Schule und der Kontakt zu Schulkollegen ist für Kinder enorm. Das Ausbleiben davon wurde in den Familien unterschiedlich gut bewältigt. Einige Eltern hatten Probleme, den Kindern die entsprechende Struktur zu bieten. Bildungsferne Familien oder Eltern mit psychischen Vorerkrankungen haben jetzt natürlich mehr darunter gelitten. Der verordnete Verzicht für einige Wochen ist für Kinder aber nicht von vornherein gefährlich. Sie werden sich umso mehr freuen, wenn es wieder in die Schule geht.

Für viele Kinder sind nicht nur die Eltern wichtige Bezugspersonen, sondern auch die Großeltern. Die leben oft nicht im selben Haushalt, ein Kontakt war bisher meist nur über Videotelefonie möglich. Wie tun sich die Kinder damit?

Illner: Kindern macht die Kommunikation über Medien oft weniger Schwierigkeiten als vielen Großeltern, sie akzeptieren das in der Regel recht gut. Natürlich geht ihnen dann der Körperkontakt ab, das Direkte, das Spielen, was man bei Oma und Opa darf, massiv ab. Ich gehe davon aus, dass diese Beziehungen wieder sehr belebt werden, wenn es die Möglichkeiten dazu gibt. Was früher als selbstverständlich galt, wird eine große Wertschätzung erfahren.

Gibt es auch positive Seiten an der Coronakrise?

Illner: Ich freue mich über diese Frage. Ja, die gibt es. Die Kinder werden achtsamer, sozialer, rücksichtsvoller. Die Familie bekommt mehr Bedeutung. Viele merken: Es muss nicht immer um Konsum und Action gehen, sondern es gibt auch einfachere Mittel, sich wohl zu fühlen. In manchen Familien verbessert sich die Beziehungsqualität. Die Menschen im Bezirk schätzen die Nähe zur Natur und die enorme Hilfsbereitschaft untereinander. Ich bin selbst überzeugte Waldviertlerin und finde es schön, wenn Familien in so schwierige Zeiten erleben, dass das Leben hier bei uns viele Vorteile hat.