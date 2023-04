Publikum verzaubert Geniale Zaubershow der „Wunderknaben“ in Ottenschlag

Lesezeit: 2 Min DH Dieter Holzer

Die untypischte Zaubershow Österreich war in der Waldviertler Kammerbühne zu sehen. Im Bild von links: Karina Mittermeir, Wolfgang Moser, Philipp Ganglberger und Alexandra Jäger. Foto: Dieter Holzer

E ine geniale Zaubershow lieferten „Die Wunderknaben“ am 15. April in der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag ihrem zahlreich erschienenen Publikum.