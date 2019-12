Er gab einen Einblick in die Aktivitäten des Bundesheeres im abgelaufenen Jahr. Ein Höhepunkt war die Anschaffung der splittergeschützten Holzerntemaschinen, mit denen in der kampfmittelbelasteten Zone des TÜPl seit Jänner käferbefallenes Holz geerntet wird.

Auch über die Entwicklungen für die Zukunft sprach Gaugusch. So soll das Projekt Gefechtübungszentrum Steinbach weiterentwickelt werden. 32 neue Objekte sollen dort ja wie berichtet entstehen, darunter mobile Wände. Außerdem sollen splittergeschützte Forsttraktoren 2020 kommen, genauso wie ein splittergeschütztes Löschfahrzeug, um gegen Waldbrände vorzugehen.

Unter die Besucher mischten sich viele Ehrengäste, darunter etwa der zweite Landtagspräsident Gerhard Karner, Militärkommandant Martin Jawurek, die Nationalratsabgeordneten Martina Diesner-Wais und Alois Kainz, der ehemalige Generalstabs-Chef Edmund Entacher, die beiden Bezirkshauptmänner Michael Widermann und Stefan Grusch, die Bürgermeister Jürgen Koppensteiner, Silvia Riedl-Weixlbraun, Josef Baireder und Günther Kröpfl sowie der frühere TÜPl-Kommandant Konstantin Lütgendorf.

Die Einnahmen aus dem Weihnachtsmarkt des TÜPl wurden von Organisator Julius Schlapschy an die Blaulichtorganisationen in Allentsteig übergeben. So erhielten Feuerwehrkommandant Franz Loidolt und Rotes Kreuz-Bezirksstellenleiter in Allentsteig, Andreas Schleritzko, Schecks in der Höhe von je 2.500 Euro.