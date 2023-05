Fessl-Lehrlinge trainieren für Bewerb

AustrianSkills sind die Gelegenheit für junge Fachkräfte im Wettbewerb vor Publikum gegeneinander anzutreten. Hier werden Höchstleistungen präsentiert und das erlernte Können unter Beweis gestellt. Die AustrianSkills sind die nationalen Qualifikationsspiele für die nachfolgenden WorldSkills beziehungsweise EuroSkills.

In der Vorbereitung dazu konnten kürzlich die Hochbau-Lehrlinge im 3. Lehrjahr, Stefan Huber und Christoph Kurz, von der Georg Fessl GmbH gemeinsam mit deren Lehrlingsmentor und Ausbildner Thomas Zach die Zweigstelle der Doka GmbH in Amstetten besichtigen und dort auch eine zweitägige Schulung absolvieren. In diesen zwei Tagen wurden Spezialschalungen aufgestellt und ein Holzkasten mit Gehrungsschnitten gezimmert. Die Jugendlichen konnten Gehrungsschnitte üben und Hintergrundwissen über Schalungen erlangen. Fachwissen in dieser Tiefe könne nur außerhalb der Praxis am Bau erlernt werden. Das Üben und Erlernen von Planungsschritten und Ausführung in Ruhe unter der Leitung von Experten bringt den Lehrlingen einen entscheidenden Vorsprung in ihrer Ausbildung.

Die Führung durch das Werk war spannend allein deshalb, weil es im Bereich des Beton- und Schalungsbaus permanent Neuigkeiten und Weiterentwicklungen gibt, die den Lehrlingen auch einen interessanten Einblick in deren zukünftiges Berufsbild ermöglicht.

Die Georg Fessl GmbH bildet derzeit 30 Lehrlinge aus und kann auf eine hohe Quote an ausgezeichneten Abschlüssen der Auszubildenden verweisen.

