Glück und Unglück für Musiker Roland Neuwirth beim Fischen

Dabei hatte er nur eine zarte Karpfenangel ausgeworfen. Zum Glück stand Fischer-Kollege Erwin Weisgram in der Nähe, der ihm mit dem Kescher zu Hilfe kam, um den schweren Fisch an Land zu heben. Voll Stolz kam er nach Hause und machte sich trotz mitternächtlicher Stunde sogleich an die Arbeit.

Der Fisch sollte so schnell wie möglich in küchenfertigen Stücken ins Tiefkühlfach. Nach mehr als einer Stunde Schwerstarbeit, passierte dann das Unglück. Das Küchenbeil traf statt eines Fischstücks den linken Daumen und durchtrennte die Sehne. Neuwirths Frau Andrea, soeben von einer Aufführung eines Chorkonzertes in Krems heimgekommen, fuhr ihren Mann sofort ins Spital nach Horn.

Dort schlugen die Ärzte, ob der späten Stunde, die Hände über dem Kopf zusammen, verarzteten den Patienten aber fachgerecht. Laut ihrer Prognose sollte der Finger – für den bekannten Musiker und Gitarristen ja lebenswichtig – wieder ganz beweglich werden!

