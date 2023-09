Radausflug Schwarzenauer radelten Strecke, wie von Salzburg bis Rom und retour

30 Radfahren - von jung bis alt - nahmen am diesjährigen Radausflug des Turnvereines Schwarzenau teil. Foto: Turnverein Schwarzenau

D er Monat September steht in Schwarzenau ganz im Zeichen des Radfahrens. Bei den wöchentlichen Radausfahrten oder dem „Radln in die Kirche“, das bereits zum zehnten Mal durchgeführt worden ist, wurde fleißig in die Pedale getreten. Jetzt kam noch der Radausflug des Turnvereines Schwarzenau dazu.