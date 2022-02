Zwettl: Trekkingrad bracht bei Crash mit Pkw entzwei

Laut Polizei waren Vater und Sohn kurz vor 8 Uhr auf der L8231 von Bösenneunzen in Richtung Großglobnitz unterwegs. Der Zwettler radelte mit einem Trekkingrad, der Fühnjährige fuhr mit seinem Rad ebenfalls am rechten Straßenrand.

Zu dieser Zeit lenkte ein 28-Jähriger aus der Gemeinde Schweiggers seinen Pkw in die gleiche Fahrtrichtung. Vermutlich dürfte ihn die Sonne geblendet haben oder er war einen kurzen Moment unachtsam – jedenfalls fuhr er beinahe ungebremst von hinten auf den 30-jährigen Radler auf. Durch die Wucht des Anpralles wurde dieser mitsamt seinem Fahrrad nach rechts in ein angrenzendes Feld geschleudert. Das Trekkingrad wurde in zwei Teile gerissen.

Der Radler erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgungmit dem Notarztwagen in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Der Pkw-Lenker, dessen Alkotest 0,37 mg/l ergab, blieb unverletzt.

