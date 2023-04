Radtour zum Nordkap & retour für Menschen mit Down-Syndrom

Der Melker Reinhard Carda will in 66 Tagen bis zum Nordkap und wieder retour radeln – mit diesem besonderen Projekt unterstützt der 54-jährige CAD-Konstrukteur den in Rappottenstein ansässigen Verein „Hands up for down“. Hier will man das „Café Downtown“ schaffen, in dem zwei Menschen mit dem Down-Syndrom ausgebildet und angestellt werden sollen.

Suche nach Café-Standort läuft. „Uns ist es besonders wichtig, dass Personen mit dem Down-Syndrom auch einen Anschluss in der Gesellschaft bekommen“, sagt Kathrin Jungwirth aus Rappottenstein, die im Vorjahr den Verein „Hands up for Down“ ins Leben gerufen hat und diesen auch leitet. In ihrem Familienunternehmen, dem Betonwerk Jungwirth, sind zwei Mitarbeiter beschäftigt, die durch ihr Down-Syndrom ansonsten kaum Chancen am Arbeitsmarkt gehabt hätten. „Arbeiten ist eine Sache, die Eingliederung in die Gesellschaft eine andere“, meint Jungwirth, deren Tochter Marie ebenfalls mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen ist. „Unser Verein will jetzt ein Café im Ortskern einrichten, in dem wieder zwei Personen mit dieser Beeinträchtigung ausgebildet und angestellt werden. Wir brauchen dafür aber noch ein Lokal“, betont Jungwirth, die bereits mit der Gemeinde und dem Land betreffend Unterstützungen Kontakt aufgenommen hat. „Wir sind erst am Planen, genaueres über dieses Projekt steht noch nicht fest.“

Kathrin Jungwirth, die Obfrau des Vereines „Hands up for down“, mit Jakob Wagner (links) und Gerhard Breineßl. Die beiden Männer mit Down-Syndrom sind im Betonwerk Jungwirth beschäftigt. Foto: Betonwerk Jungwirth

Unterstützenswertes Projekt. Der Melker Reinhard Carda hat von diesem Verein und dessen Vorhaben zufällig aus den Medien erfahren und wird dieses mit seiner Radtour, die ihn zum Nordkap führt, unterstützen.

Das Radfahren hat er 2011 für sich entdeckt. Seither radelt er jährlich mehrere Wochen am Stück durch Europa (siehe Infobox). „Diesmal hoffe ich auf viele Unterstützer, die mich auf meinen Internetplattformen begleiten und gleichzeitig auch den Verein ,Hands up for down‘ unterstützen“, erklärt der Melker, der die Gegend um Zwettl aus seiner Zeit als Volleyball-Schiedsrichter gut kennt. „Da weiß ich, wohin die eingenommenen Spenden kommen. Deshalb radle ich die 8.000 Kilometer für diesen Verein herunter. Zum Nordkap wäre ich sowieso gefahren.“

Start in wenigen Tagen. Am 4. Mai geht es für Reinhard Carda von Melk aus los. „Ich habe vor, täglich 120 Kilometer zu fahren – also genug Zeit, um die Tage ohne Druck und entspannt zu radeln. Das ist für mich wie eine Wanderung am Jakobsweg. Es macht den Kopf frei“, erklärt Carda, der sich selbst keinesfalls als Mainstream-Radler bezeichnet. „Ich bringe schon etwas auf die Waage.“ Er wird diese Tour, die er mit einem normalen Bike ganz ohne Hightech oder E-Motor durchführt, alleine unternehmen. Die Planung ist bereits abgeschlossen und die Abschnitte sind von der komoot-App auf sein Navi überspielt.

Die 8.000 Kilometer führen Reinhard Carda durch acht Länder. Auf seiner Homepage reinontour.com gibt es den genauen Tourplan. Er radelt vom Bezirk Waidhofen/Thaya nach Tschechien, Deutschland und weiter über Polen zur Ostsee. Mit einer Fähre kommt er nach Schweden. An der Ostküste entlang, geht es weiter nach Finnland und danach bis an das Nordkap in Norwegen. „Dann radle ich die Küste Norwegens bis Trondheim retour und werde dort weiter nach Oslo fahren.“ Dänemark wird mit einer Fähre erreicht, und dann will Carda noch für einen guten Freund das Legoland in Billund besuchen. „Er ist ein echter Lego-Fan und wünscht sich eine kleine Packung Lego, die es nur im Legoland gibt“, lacht Carda, der nach 66 Tagen wieder in Melk sein möchte. Einen einzigen freien Tag hat er für Oslo eingeplant, alle anderen Tage sitzt er am Rad. „Ich habe das Riesenglück, dass ich keine körperlichen Probleme beim Radfahren habe. Für mich ist es, wie auf der Couch zu sitzen, nur mit der Bewegung der Beine. Mein Hintern und mein Sattel gehören zusammen.“ Mit dabei hat er lediglich 13 Kilo Gepäck. „Zwei Kilo entfallen auf das Zelt. Der Rest auf Camping-Kocher, Geschirr und Bekleidung. Ich nehme nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich mit“, berichtet der 54-Jährige, der sich über die Wintermonate am Heimtrainer und zuletzt mit einigen Radtouren für dieses Unternehmen fit gemacht hat.

Mentale Unterstützung. Dass er in den nächsten acht Wochen auch mit einigen mentalen und körperlichen Tiefs zu kämpfen haben wird, sei ihm bewusst. „Ich habe gelernt, wie ich mit dem Teufelchen auf meiner Schulter umgehe, das mich zum Aufgeben animieren will.“ Er setzt auf die „Engelchen“ auf der anderen Schulter, die ihn auch bei schlechtem Wetter zum Weitermachen überreden. „Es sind die positiven Begegnungen mit helfenden Menschen, die motivieren.“

Motivieren werden Reinhard Carda auch jene, die seine täglichen Berichte über diese Radtour auf den seinen Social Media-Kanälen unter „reinontour“ verfolgen und mit einer Spende den Verein „Hands up for down“ unterstützen. „Ich versuche, auf diesen tollen Verein aufmerksam zu machen“, erklärt Carda. „Ich will diese Idee bekannt machen, damit die Menschen mit Down-Syndrom im normalen Leben eingebunden werden. Es ist eine tolle Geschichte, die mitten in unserem Leben stattfindet.“

