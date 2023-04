60 Fahrräder wurden in Schwarzenau überprüft

Im Rahmen der Aktion „RADLreparaturtag“ lud die Marktgemeinde Schwarzenau am Samstag, den 29. April 2023 zwischen 9.00-12.00 Uhr zum kostenlosen Fahrradcheck ein. Die Bevölkerung und Jugendlichen wurden eingeladen mit ihrem vorbei zu kommen, um kleinere Reparaturen und einen Quickscheck auf Verkehrstauglichkeit kostenlos durchführen zu lassen. Die Reparaturen an den Fahrrädern wurden von Arbeitstrainingszentrum Mühlenhof-Radvit, Vitis und Heidenreichstein, Mechaniker Thomas Braunsteiner, Martina Schuster und Hannes Lavicka, durchgeführt. Zusätzlich war die Möglichkeit gegeben, E-Bikes vor Ort auszuprobieren, Testen und vom Fachmann beraten zu lassen. Mit rund 60 überprüften Fahrräder war der Zustrom in Schwarzenau sehr gut.

Der Fahrradtechniker hatte alle Hände voll zu tun, sei es Luft nachfüllen, Schlauch wechseln, Bremsen und Schaltung nachstellen, Bremsen überprüfen, Kette schmieren und vieles mehr. Der Andrang war enorm, die Wetterlage gottseidank ohne Regen.

Möglich gemacht wird dieses Service durch die Marktgemeinde Schwarzenau, Mühlenhof-RADVI und das Mobilitätsmanagement NÖ. Regional. Das "Regionale Mobilitätsmanagement“ ist ein Service der NÖ. Regional. Es unterstützt die Gemeinden in Niederösterreich in allen Fragen der Mobilität und ist ihr fachlicher Ansprechpartner ist Herr Philip Laister, vor Ort.

