Radsturz in Friedersbach E-Biker mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma im Spital

E in 69-jähriger E-Biker kam am 22. Mai in Friedersbach zu Sturz. Er wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Landesklinikum Zwettl gebracht – alles vor den Augen seiner Gattin, die ebenfalls Teil der zehnköpfigen Radlergruppe gewesen ist.