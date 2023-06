Nach 3.939 Kilometern auf dem Fahrrad erreicht Carda das Nordkap

Der Radler aus Melk ist Anfang Juni in Norwegen angekommen. Je näher Reinhard Carda zum Nordkap gekommen ist, desto größer seien die Anspannungen geworden. „Ich konnte nicht mehr richtig schlafen, musste auch oft aufs Klo“, berichtet Carda, Seine Nerven seien dann bei der letzten Etappe zum Nordkap regelrecht blank gelegen. „Der Morgen begann wie im Bilderbuch. Die Sonne schien und Rentiere waren direkt vor meiner Hütte am Campingplatz. Dass die kommenden 25 Kilometer kein Spaziergang werden, war klar“, schreibt Carda am 10. Juni in seinem Reisetagebuch, das man unter reinontour.com mitverfolgen kann. Vor dem Nordkap-Tunnel, der knapp sieben Kilometer lang ist und an der tiefsten Stelle 212 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, habe er großen Respekt gehabt. „Zuerst musst du neun Prozent runter und dann wieder diese Steigung wieder rauf. Außerdem fahren Lkw, Wohmobile, Autos, Motorräder und auch die Radfahrer durch“, erzählt Carda. „Trotz dieser Anstrengung war es ein innerliches Blumenpflücken. Eine Welle der Anerkennung durch Motorradfahrer, Wohnmobilnutzer und Wanderer trug einen über diese Distanz.“ Es wären während dieser Fahrt auch Tränen geflossen. „Als zwei Wanderer mir zuapplaudierten, musste ich vom Rad. Das war dann zuviel für mich.“ Das Erreichen des Nordkaps sei dann ein umwerfendes Gefühl gewesen. „Da haben mich ganz fremde Personen abgefeiert“, erzählt Carda über dieses emotionale Highlight.

Für die bisherigen Anstrengungen, er spulte bisher 3.939 Kilometer alleine mit Muskelkraft herunter, wurde er mit einem tiefblauen Himmel über den Nordkap entschädigt. „Das war schon fast kitschig. So ein Wetter erleben hier nicht viele“, betont Carda. Er habe in den vergangenen 37 Tagen seiner Tour überhaupt Wetterglück gehabt. „Ich befinde mich in einer Wetterblase. Zwar war es einige Male sehr kalt und es regnete auch kurz, aber ein Dauerregen ist bisher ausgeblieben.“

Mentale Tiefpunkte und tolle Menschen

Mit dem Erreichen des Nordkaps sei auch eine gewissen Anspannung weggefallen. „Man fragt sich ja immer wieder, ob man dieses Vorhaben überhaupt schaffen kann. Jetzt weiß ich, dass es geht und freue mich auf das Heimkommen. Das gibt mir wieder den notwendigen Schub für die nächsten 4.000 Kilometer“, meint der Melker, der während dieser Tour auch so manche mentale Tiefpunkte überwinden musste. „Der Kopf ist das ausschlaggebende, vom Körper her habe ich keine Beschwerden.“ Das Zusammentreffen mit tollen Menschen, die ihn auch teilweise ein Stück begleitet haben, hätten auch positiv auf die Psyche aufgewirkt.

Jetzt radelt Reinhard Carda wieder in Richtung Österreich. Die erste Etappe vom Nordkap nach Alta, die bei den Radlern wegen dem vielen Verkehr und dem starken Wind nicht sehr beliebt ist, wird er sich sparen. Am 12. Juni steigt er auf ein Postschiff der Hurtigrouten bis nach Honningsvåg. Von dort wird er der Küste entlang bis nach Tromsö radeln. „Über die Lofoten geht es dann weiter bis nach Bodo. Die weiteren Etappen plane ich dann kurzfristig.“

Spenden für Verein Hands up for Down

Fixiert ist schon das Ende dieser Radtour: Am 9 Juli will Reinhard Carda in Melk eintreffen. „Zwei Tage davor werden mich ein paar Freunde in Passau erwarten und wir radeln dann gemeinsam am Donauradweg nach Hause“, berichtet Carda, der hofft, dass bis dahin auch sein eingerichtetes Spendenkonto gefüllt sein wird. „Ich möchte ja das geplante Cafe unterstützen, das der Verein Hands Up for Down in Rappottenstein schaffen will, in dem Menschen mit dem Downsyndrom arbeiten können.“ Bisher sind knapp 10.000 Euro an Spenden eingegangen. Info und die Möglichkeit dieses Projekt zu unterstützen gibt es auf Cardas Homepage www.8000.bike

Auch den Polarkreis hat der Melker überschritten. Foto: privat

Ein Erinnerungsfoto vom Nordkap mit der Skulptur "Mutter und Kind" . Foto: privat

Der "Nordmann" begleitet Reinhard Carda auf seiner Tour. Foto: privat