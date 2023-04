Radfahrer sind im Bezirk Zwettl beliebte Gäste

Sobald die Temperaturen wieder frühlingshafter werden, steigt auch die Lust aufs Radfahren – sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen. „Ab Ende März, Anfang April erreichen uns spürbar mehr Anfragen zum Thema Radfahren“, berichtet Kristiane Spiegl, Geschäftsführerin der Destination Waldviertel GmbH. Allen, die den Bezirk Zwettl mit dem Fahrrad erkunden möchten, steht eine Vielzahl von Radwegen zur Verfügung. Dazu zählt auch der Kamp-Thaya-March-Radweg, eine der niederösterreichischen Top-Radrouten. Besonders beliebt bei Touristen seien auch der Waldviertelbahn-Radweg von Groß Gerungs Richtung Gmünd, der Weinsbergerwald-Radweg, der durch den Süden des Bezirkes führt, und der Knödelland-Radweg, der in Allentsteig seinen Ausgangspunkt nimmt, so Spiegl.

Schwarz Alm profitiert vom Radtourismus

Ein Nächtigungsbetrieb, der ein besonderes Augenmerk auf den Radtourismus legt, ist das Hotel Schwarz Alm in Zwettl. „Unser Hotel eignet sich perfekt als Einstiegspunkt für zwei sehr beliebte Radwege, nämlich die Zwei-Flüsse-Tour und die Hundertwasser-Tour“, ist Direktor David Binder stolz darauf, dass sich die Schwarz Alm sowohl als idealer Start als auch Zwischenstopp für Radtouristen etabliert hat. „Die Zwei-Flüsse-Tour wird von unseren Gästen immer wieder nachgefragt, weil sie einerseits zwei Flüsse miteinander verbindet, man aber auch von Zwettl bis ins Kamptal radeln kann. Die Hundertwasser-Tour eignet sich ideal für einen Abstecher zur Aubergwarte und wird von unseren Gästen sehr gerne gefahren“, weiß David Binder.

Radraum, E-Bike-Verleih und Ladestation

Auch habe man sich in der Schwarz Alm auf die Bedürfnisse der Fahrrad-Touristen eingestellt. Für Kurzentschlossene werden E-Mountainbikes zum Verleih angeboten. Außerdem gibt es, so David Binder, für Hotelgäste einen versperrbaren Radraum, wo die E-Bikes auch aufgeladen werden können. Möchten Radtouristen, die eine längere Rundfahrt durch den Bezirk machen, nur eine Nacht im Hotel Schwarz Alm verbringen, so ist das unter der Woche möglich. „Buchungen für nur eine Nacht sind an Wochentagen kein Problem. Am Wochenende beträgt die Mindestnächtigungsdauer allerdings zwei Tage“, erklärt Binder.

Für Radfahrer, die die Hundertwasser-Tour in Angriff nehmen, hat er zwei Tipps für einen kulinarischen Zwischenstopp parat: „Das Gasthaus ,Leibspeis‘ der Firma Sonnentor in Sprögnitz eignet sich dafür ideal, weil man direkt an Sprögnitz vorbeifährt.“ Auch bei den Teichen in Ratschenhof könne man eine kleine Pause einlegen, gibt Binder seine Insidertipps weiter.

Gemeinden bauen Rad-Infrastruktur aus

Radtourismus ist auch in den Gemeinden ein wichtiges Thema, zum Beispiel in Schwarzenau, das von mehreren überregionalen Radrouten durchquert wird. „Der Radtourismus ist bei uns massiv“, schildert Bürgermeister Karl Elsigan. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wurde im Jahr 2021 gegenüber dem Gasthaus Kaminstube eine E-Bike-Tankstelle eingerichtet, die sehr gut angenommen wird.

Auch in der Marktgemeinde Gutenbrunn wurde bereits einiges unternommen, um die für das Radfahren notwendige Infrastruktur zu schaffen. „Wer eine der großen Radtouren, wie etwa den Granittrail, machen möchte, kommt durch unsere Gemeinde“, erzählen Bürgermeisterin Adelheid Ebner und die zuständige Gemeinderätin Anita Grünstäudl. An die steigende Zahl der Radtouristen haben auch die lokalen Gastronomiebetriebe ihre Angebote angepasst. So bieten sowohl der Gasthof Marschall als auch das Gasthaus Treffpunkt ein Radservice an. „Vor Kurzem haben wir auch eine neue Radkarte mit allen Radwegen in unserer Gemeinde aufgelegt. Außerdem ist ein Bikerstand geplant“, informiert Grünstäudl.

Josef Schaden wurde im Vorjahr NÖs Radlbürgermeister. Der Schweiggerser teilt die Leidenschaft mit vielen Besuchern, die gerne durch die idyllische Landschaft des Bezirks radeln. Foto: privat

In der Marktgemeinde Schweiggers befindet sich beim Dorfwirtshaus in Sallingstadt eine E-Bike-Ladestation. Bürgermeister Josef Schaden, der sein Rennrad fast täglich benützt, ist von den Radrouten des Waldviertels begeistert. Im Vorjahr wurde anlässlich „50 Jahre Großgemeinde“ die „Ursprungrunde“ etabliert. „Sie führt durch alle unsere Ortschaften und ist knapp 50 Kilometer lang“, so Schaden, der auch diese Strecke gerne fährt.

