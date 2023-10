Vier Schafe mit Bisswunden: War es ein Wolf?

Hans und Renate Pilz betreiben in Rammelhof einen Bio-Bauernhof im Nebenerwerb. Neben Gemüse, einem Acker, auf dem sie Futtergetreide für die bisher 18 Schafe anbauen, gibt es eben Bio-Schafzucht. Die Tiere werden im Offenstall direkt am Haus gehalten. Jeden Morgen treibt Hans Pilz die Schafe von der Offenstall-Weide auf eine andere Weide. Dabei fand er heute am Morgen ein totes Schaf. Ein weiteres Mutterschaf und zwei Lämmer liefen schwer verletzt auf der Weide herum. Renate Pilz laufen die Tränen die Wangen runter: „Das Mutterschaf ist mein Schaf! Es ist mir schwer verletzt entgegengekommen.“ Niemand hat etwas von der Raubtierattacke mitbekommen, obwohl die erwachsenen Töchter letzte Nacht die Fenster, die zum Stall hin weisen, geöffnet hatten.

Familie Pilz hat heute Vormittag sowohl den Revierjäger, die Polizei und auch die Behörden informiert. DNA Proben wurden bereits von den vier Tieren entnommen. Davor mussten die drei arg verletzten Schafe notgetötet werden. Die Ergebnisse der DNA-Analyse werden klarstellen, ob die Schafe Opfer von Wolfsangriffen waren.

Zaun auf Weide entspricht Herdenschutzzaun

Und auch Gerhard Fallent aus Langschlag, Obmann vom Verein wolfstopp.at wurde von Hans Pilz kontaktiert. Fallent fuhr zur Familie Pilz, um ihr beizustehen. Er fühlt mit, hat er doch selbst bereits diese Erfahrung machen müssen, als Wölfe einige seiner Schafe gerissen hatten.

Wolfsriss bestätigt Erste Maßnahme: Herdenschutzberatung

Er klärt auf: „Schafe fressen gerne in der Nacht, weil da gibt es keine störenden Insekten. Durch den Offenstall ist artgerechte Haltung für die Schafe eben gewährleistet.“ Die Schafe der Familie Pilz sind auf den Weiden, sobald der erste Schnee schmilzt. „Wir sind Bio, da muss man den Tieren Auslauf garantieren“, so Renate Pilz.

Der Zaun bei Familie Pilz entspreche einem Herdenschutzzaun. Fallent: „Der Zaun beim Offenstall ist 90 Zentimeter hoch, hat vier Litzen und die unterste Litze ist 20 Zentimeter über dem Boden. Der Zaun führt den ganzen Tag Strom.“

Renate Pilz ist schockiert und empört über „diese Tötung ohne Sinn“, wie sie sagt: „Wenn sich der Wolf ein Schaf nimmt und es frisst, dann hat das wenigstens Sinn gehabt, aber so...“

Wie geht es mit der Schafherde weiter?

Familie Pilz weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, ob sie den Offenstall in der Nacht dicht machen sollen? Es gehe eben um Bio-Haltung und den notwendigen Auslauf für die Schafe. Gerhard Fallent: „Wir vom Verein wolfstopp.at sind schon wütend. Man betreut die Tiere das ganze Jahr gut - so darf Erntedank im Wolf-Hotspot nicht sein.“ Im Bezirk Zwettl gibt es drei Wolfsrudel. Renate Pilz beim Abschied: „Warum hat der Wolf so viele Rechte?“