Der Ferienhof Stanzl feierte am 18. Juli sein 50-jähriges Jubiläum, gemeinsam mit vielen langjährigen Gästen.

„18. Juli 1970, ich war sieben Jahre alt und wusste eigentlich nicht genau, warum da überhaupt Gäste kamen“, begann Hermann Stanzl, der seit 26 Jahren den Betrieb mit seiner Frau Gabi führt, die Jubiläumsfeier. Seine Eltern haben im März 1969 alles weggerissen und ein neues Gebäude gebaut, mit einem zusätzlichen Stock und dem Hintergedanken, Gästezimmer vermieten zu können.

Dann gab es in Deutschland in einer Zeitschrift einen Bericht über das Waldviertel, in dem auch Rappottenstein vorkam. So kam die Familie Schulz auf den Ferienhof. Gabi las bei der Feier aus dem Brief vor, in dem Hermanns Mutter der Familie die Ausstattung der Gästezimmer beschrieb. Darin war von „Hefal“, „Reindl“ und anderen Küchenutensilien die Rede. „Die Gäste wussten nicht, was das ist, und darauf haben sie gebucht“, schmunzelte Gabi Schulz. Nach dem Aufenthalt im Sommer 1970 kam die Familie Schulz bereits im Dezember wieder, und seither jedes Jahr.

Rainer Schulz war bei diesem ersten Besuch in Rappottenstein 13 Jahre alt. „Die Fahrt hierher war unheimlich mühsam“, erinnert er sich im Rahmen der Feier. Bei dem Besuch habe er außerdem erstmals gesehen, wie Butter gemacht wird. Außerdem merkt er an: „Ich bin früher mit meinen Eltern hergekommen, danach mit meiner Frau und den Kindern und nun sind bereits die Kinder mit ihren Kindern hier gewesen. Das sind vier Generationen von Schulz.“

Gäste sind zu Freunden geworden

1994 haben Hermann und Gabi den Ferienhof übernommen und dabei einige Sanierungen vorgenommen. Außerdem haben sie den Stall hinausgebaut und auf Mutterkuhhaltung umgestellt. Von ein paar Hundert Nächtigungen pro Jahr in den Anfängen des Ferienhofs hat man sich auf 2.000 bis 2.500 in den letzten Jahren steigern können. Hermann sagt: „In 26 Jahren haben wir nur zwei Mal Stornogebühr verrechnet.“

Landwirtschaftskammer Vizepräsidentin Andrea Wagner meinte: „Eines unserer Ziele ist es, die Kommunikation mit der Gesellschaft auszubauen. Ihr seid ein sichtbares Beispiel dafür.“ Bürgermeister Josef Wagner sagte: „Im Tourismus braucht es Leute, die dahinterstehen, Gäste herholen und schauen, dass sie wiederkommen. Das habt ihr 50 Jahre lang geschafft.“ Waldviertel Tourismus Geschäftsführer Andreas Schwarzinger schloss sich an: „Anhand der Schilderungen der Gäste kann man bewerten, was da entstanden ist. Das ist nicht nur Check-In und Check-Out, sondern da entstehen Freundschaften und werden Lebensabschnitte gemeinsam gegangen.“