Der „King of Rock’n’Roll“, vertreten durch Ron Glaser, dem offiziellen Gewinner des Elvis Contest 2016 in Bad Nauheim, brachte einen musikalischen Streifzug durch drei Jahrzehnte Elvis Songs. „Wir wollen Elvis Presley nicht imitieren, sondern interpretieren“ erläuterte Rene Grohs von der begleitenden Musikgruppe „der Reitenden Kerle“, die sich im Orginal als „Ridin Dudes Band“ bezeichnet. „Jail House Rock“ über „Can’t Help Falling in Love“ bis „Don’t be Cruel“ und viele andere Hits rissen das Publikum mit. Ron Glaser, der im Aussehen eher an David Garret erinnert, ließ Elvis Presley gleichsam auferstehen.

Peter Rapp kam als Überraschungsgast

Wäre da nicht dieser junge, begabte Interpret Ron Glaser auf der Bühne, so würde man meinen, einem Livekonzert der längst verstorbenen amerikanischen Rock- und Pop-Ikone beizuwohnen. Bei „Love Me Tender“ und „Let me Be Your Teddy Bear“ war das Publikum nicht mehr zu halten. Trotz des höheren Durchschnittsalters der Zuschauer klatschten, wippten oder stampften begeistert alle im Takt mit. Eine Zuschauergruppe mit Line Dance-Hintergrund würzte das Konzert mit einer spontanen Darbietung, dynamisch auf. Dem nicht genug, plötzlich war Peter Rapp da.

Nach der Pause betrat der bekannte österreichische Unterhaltungskünstler die Bühne. „Trotz eines neuen Senioren-Navis gelang es mir nicht, rechtzeitig anzukommen“ plauderte er aus dem Nähkästchen. Mit seinen zwanglosen Witzen hatte er die Lacher schnell an seiner Seite. Zum Abschied sang er noch im Duett mit Ron Glaser den Elvis Presley-Hit "You Are Always On My Mind". Christa Traxler vom Verein der Freunde der Burg Rapottenstein konnte zufrieden sein: Es war ein Abend mit Rock und Pop Musik in höchster Qualität und einem Ambiente, welches bei diesen sommerlichen Bedingungen seinesgleichen sucht.