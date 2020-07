Nachdem Kathrin Jungwirths Tochter Marie vor drei Jahren mit dem Down-Syndrom (siehe Infos unten) zur Welt gekommen ist, gründete sie mit ihrem Mann Werner vor kurzem den gemeinnützigen Verein „Hands up for down“. Sie will damit Betroffene und deren Angehörige mit ähnlichen Erfahrungen vernetzen und sie unterstützen.

„Wir waren mit Marie lange im Spital. Im ersten Jahr hatte sie schwere gesundheitliche Probleme. Als ich dann im Internet recherchiert habe, ob es im Waldviertel Vereine oder Selbsthilfegruppen zu dem Thema gibt, habe ich nichts gefunden“, erklärt Kathrin Jungwirth im NÖN-Gespräch die Motivation hinter der Vereinsgründung. Wie viele Menschen es genau mit Down-Syndrom im Waldviertel gibt, weiß die Mutter nicht.

Werner und Kathrin Jungwirth führen gemeinsam die Jungwirth Betonwerke. Mit dem Jungwirth Werbeteam wurde eine Homepage gestaltet. Darauf stellt Kathrin Jungwirth immer wieder persönliche Blogbeiträge – mit großem Erfolg: „Mein Brief an Marie hat viele Menschen berührt. Mich haben einige Leser angerufen, manche von ihnen haben geweint. So etwas trifft ins Herz.“

Ihr Anliegen ist nicht nur Integration von Menschen mit Down-Syndrom, sondern auch Inklusion, alle Menschen sind gleichberechtigt: „Jedes Kind ist eine Herausforderung für sich, das ist nichts Außergewöhnliches.“

Frühe Förderung ist der Schlüssel

Menschen mit Down-Syndrom haben auch oft andere Erkrankungen. Bei Marie wurde nach der Geburt ein Herzfehler festgestellt. „Aufgrund eines schwachen Muskeltonus ist das Krabbeln und Gehen schwierig. Sie braucht viele Therapien“, erklärt Kathrin Jungwirth und: „Bei einer guten Frühförderung ist aber auch für Menschen mit Down-Syndrom vieles möglich“, sagt die Mutter und verweist auf internationale Beispiele, darunter den spanischen Schauspieler mit Universitätsabschluss Pablo Pineda.

Diese frühe Förderung ist aber nicht immer leicht, vor allem im Waldviertel. Entsprechend ausgebildete Pädagogen sind Mangelware. „Unser Ziel ist es, Experten ins Waldviertel zu bringen, etwa für Vorträge und um Menschen mit Down-Syndrom zu fördern“, sagt Kathrin Jungwirth.

Mit Marie startet sie ab Herbst ein Spezialprogramm in Wien, wo die Dreijährige Lesen und Schreiben lernen wird. „Menschen mit Down-Syndrom lernen anders. Sie können die Buchstaben nicht so leicht zusammen hängen, sondern erfassen die Wörter als Ganzes“, erklärt die Mutter.

Wanderausstellung ist bereits geplant

Wer den Verein unterstützen will, kann das als Mitglied oder mit einer freiwilligen Spende tun. Eine Jahresmitgliedschaft kostet 30 Euro. Für die Zukunft plant Kathrin Jungwirth eine jährliche Benefizveranstaltung sowie eine Wanderausstellung unter dem Motto „Dem Down-Syndrom ein Gesicht geben“. Dabei sollen Menschen mit Down-Syndrom porträtiert werden. „Vernetzung ist uns ganz wichtig. Es kann sich jeder melden, egal ob jung oder alt“, sagt Kathrin Jungwirth: „Ein Jeder ist herzlich willkommen!“