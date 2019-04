Der Altbauer baute gegen Mittag auf einem leicht abschüssigen Feld seines Sohnes mit dem Traktor Sommergetreide an. Nach Beendigung dieser Arbeiten hielt er die Zugmaschine auf dem Feld an.

Er zog - so der Bauer gegenüber der Polizei - die Handbremse an und stieg aus der Traktorkabine, um die Schieber an der heckseitig angebauten Sämaschine zu schließen. Plötzlich setzte sich der Traktor langsam in Bewegung, woraufhin der 81-Jährige noch versuchte, in die Kabine zu gelangen. Dabei kam er zu Sturz und wurde von einem Hinterrad des Traktors sowie der angebauten Sämaschine im Bereich des rechten Beines überrollt.

Der Schwerverletzte wurde mit der Rettung Arbesbach ins Krankenhaus gebracht. Die Zugmaschine rollte bis zu einem angrenzenden Feldweg und kam dort unbeschädigt zum Stillstand.