„Das Alpaka-Männchen Lorenzo ist der ‚NÖ Tierschützling des Jahres 2020‘“, gab Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl bei seinem Besuch der Kinderburg Rappottenstein bekannt.

Der „Tierschützling des Jahres“ ist nach dem Niederösterreichischen Tierschutzpreis und dem Tierschutz-Jahrbuch ein weiteres Projekt von Landesrat Waldhäusl. „Jahr für Jahr soll nun ein Tier auserkoren werden, das für die Gesellschaft eine ganz besondere Leistung erbringt“, so Waldhäusl.

Alpaka Lorenzo verstehe es optimal, Ängste ab- und Vertrauen aufzubauen und dieser Einsatz will natürlich belohnt werden: Vor einigen Wochen hat Waldhäusl 3.000 Euro für den tierischen „Therapeuten“ an die Leiterin der Kinderburg Rappottenstein übergeben. „So kann man den Tieren für ihren unterstützenden Einsatz auch ein klein wenig zurückgeben“, freut sich Waldhäusl, der beim aktuellen Besuch Lorenzo-Stofftiere überreichte. „Die Plüsch-Alpakas werden nun als Präsent an die Kinder übergeben, die auf der Burg gemeinsam mit ihrer Familie begleitet werden.“