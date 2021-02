Ein Finanzplan in Zeiten einer Pandemie? Schwer, wenn gar unmöglich. In Rappottenstein brachte Corona diese Erkenntnis hervor. Bürgermeister, Josef Wagner, blickt im Gespräch mit der NÖN noch ein Mal auf 2020 zurück und erklärt, was jetzt im neuen Jahr wirklich wichtig ist.

NÖN: Kann man das Jahr 2020 in einem Satz zusammenfassen?

Josef Wagner: Nein (lacht). Sagen wir‘s mal so: 2020 war ein vielfältiges Jahr. Ein zentrales Thema war letztes Jahr nicht nur Corona. Wir hatten ja auch noch eine Gemeinderatswahl im Jänner, auf der ein großer Fokus stand. Direkt danach dachten wir noch, wir hätten die größte Herausforderung des Jahres hinter uns und würden beruhigt in die neue Periode starten. Dann kam aber auch schon Corona. Ruhig war es danach ganz sicher nicht.

Wie musste sich die Gemeinde in Coronazeiten anpassen?

Wagner: Natürlich wurde vieles schwieriger, aber vor allem über die Finanzen dreht sich seitdem fast alles. Die Finanzen entscheiden über die Gemeindepolitik, und mit diesen zu planen ist eigentlich kaum mehr möglich. Vor der Krise konnte man auch noch einen mittelfristigen Finanzplan aufstellen. Jetzt sind wir im luftleeren Raum. Wir wissen nicht, welche Einnahmen wir bekommen. Damit wird es auch mit der Ausgabenplanung schwierig.

Wurden trotzdem einige Vorhaben 2020 umgesetzt?

Wagner: Eine große Investition war im Vorjahr sicher das neue Feuerwehrauto für Kirchbach. Das war schon vorher fix geplant und bestellt. Wir konnten da auch nicht mehr zurückrudern. Damit war unsere Investitionstätigkeit aber auch beendet. Der Rest wurde zurückgefahren um kein Risiko einzugehen.

Auch Bauvorhaben gab es keine größeren?

Wagner: Es wäre einiges beim im Wegebau geplant gewesen. Das konnten wir aber noch bremsen. Es gab sonst nur noch einige Restzahlungen von Projekten von 2019.

Das heißt, die Gemeinde ist durch diese Sparmaßnahmen jetzt finanziell noch gut aufgestellt?

Josef Wagner: Ja, das würde ich schon sagen.

Gibt es im Rückblick auch etwas Positives, das man aus dem Vorjahr mitnehmen kann?

Wagner: Natürlich. Es hat sich das Bewusstsein erhöht, dass sich die Welt jederzeit ändern kann und wir nicht alles kontrollieren können. Für mich ist diese Erkenntnis im Prinzip etwas Positives. Man kann nicht alles drei Jahre im Voraus schon genau wissen. Im realen Leben spielt es das nicht. Ich glaube, es kam im letzten Jahr zu einem Umdenken. Viele Faktoren spielen eine Rolle, und die sind nicht immer alle planbar.

Das Jahr 2020 ist vorbei, aber nicht die Krise, die uns voraussichtlich noch länger begleiten wird. Welche Probleme gilt es noch, zu bewältigen?

Wagner: Die größten Herausforderungen sehe ich im Freiwilligenwesen und bei den Vereinen. Die Unterstützung, die da kam, war auf jeden Fall hilfreich und großzügig. Aber diesen Betrieb wieder in Schwung zu bringen, wird eine riesen Herausforderung. Die Blasmusikkapellen proben jetzt seit bald einem Jahr nicht mehr, wenn man von ein paar sehr eingeschränkten Versuchen im Sommer absieht. Die Feuerwehren sind aufs Mindeste zurückgefahren. Es gibt keinen Verein, dessen Tätigkeiten nicht komplett eingeschränkt sind. Da wieder auf den Stand von vor der Krise zu kommen, wird schwierig. Wir als Gemeinde sind dann auch gefordert, diese Strukturen wieder herzustellen.

Meinen Sie damit finanzielle Unterstützung?

Wagner: Genau. Der erste Schritt wird sein, die Vereine so weit zu unterstützen, dass sie überhaupt den Betrieb wieder aufnehmen können.

Welche Projekte stehen in Rappottenstein 2021 an?

Wagner: Wie gesagt, wollen wir vorsichtig mit großen Projekten umgehen. Unsere oberste Priorität ist es, unsere Mitarbeiter zahlen zu können. Heuer fix anstehen wird die Förderung vom Kaufhaus Wagner, die wir schon letztes Jahr beschlossen haben. Ansonsten müssen wir aber genau verfolgen, wie sich die Ertragsanteile entwickeln. Vermutlich wird erst im Sommer deutlich werden, mit welchen finanziellen Mitteln wir arbeiten und ob wir überhaupt die Fixausgaben bedienen können.

Was wünschen Sie sich für 2021?

Wagner: Das, was sich wahrscheinlich alle wünschen. Die Normalität muss zurückkehren. Ganz egal, ob es über die Impfungen ist, oder ob die Zahlen einfach so zurückgehen. Auch, dass sich doch alle trotz der vielen Widerstände an die Vorgaben halten. Gerade im Schulbereich muss eine gewisse Normalisierung kommen. Sonst hält das die Bevölkerung nicht mehr lange durch.