Café im Shop kommt gut an

Auch wenn die Rappottensteiner froh sind, wieder ein Gasthaus zu haben, in dem man sich zu einem schnellen Getränk trifft, hat das Shop- und Gasthaus-Konzept der WWG-Holz HandelsgmbH an der Hausnummer 11 einen ganz speziellen Hintergrund.

„Wir sind ja grundsätzlich eine Firma in der Forstwirtschaft und vertreten 1.500 Besitzer von Klein- und Mittelwäldern. Dieser Zusammenschluss macht uns stärker im Auftritt gegenüber der Holz-Industrie“, so Geschäftsführer Benedikt Hrouza. Die Grundidee am Standort Rappottenstein sei die, einen zentralen Punkt der Forstwirtschaft im Waldviertel zu erreichen, an dem die Interessen abgestimmt werden können. Das soll heißen, die Interessen des Klein- und Mittelwaldes zentral in Rappottenstein abstimmen zu können, kombiniert mit dem Handel mit Waren, die die Forstwirtschaft betreffen. Zusätzlich sind im Shop auch Rasenmäher und weitere Gartenhilfsgeräte erhältlich.

Treffpunkt Schank – und am Abend im Stüberl

„Unser Stüberl wird bereits gut angenommen“, freut sich Standortleiter Michael Schmid. Geöffnet wurde das einstige „Extrazimmer“ am 7. Jänner. Der Shop, der sich bis dahin in einem anderen Gebäudeteil befunden hatte, eröffnete in neuem Glanz nach dem letzten Lockdown noch vor Weihnachten. In der Umgestaltung wurde das „Café im Shop“ integriert, wo jeder herzlich willkommen ist, auch ohne Einkauf im Shop.

Bürgermeister Josef Wagner freut sich sehr über die Entwicklung im Waldhof. „Ich habe bereits im Vorjahr um ein Gespräch mit den Geschäftsführern gebeten und den Wunsch geäußert, das Lokal wieder zu eröffnen. Es war immer ein beliebter Treffpunkt“, so Wagner.

„Wir wollten mit den Öffnungszeiten auch auf die Gewohnheiten der Bevölkerung eingehen, deshalb ist unser „Waldhof-Stüberl“ drei Mal die Woche auch abends geöffnet, und natürlich am Wochenende bis 14 Uhr“, so Hrouza. Betreut wird die Gastronomie von Astrid Fichtinger, sie ist auch Konzessionsträgerin des Gastro-Bereiches.

Derzeit werden im Waldhof noch keine Speisen gereicht, am Angebot für eine Snackküche wird aber bereits gearbeitet, denn den kleinen Hunger zwischendurch stillen zu können, sei wichtig.

