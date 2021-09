Bislang unbekannte Täter brachen in der Gemeinde Rappottenstein ein ebenerdiges Bürofenster auf und gelangten so in das Innere eines Firmengebäudes. In den Büro- und Aufenthaltsräumen durchsuchten und durchwühlten sie sämtliche Schreibtische, Kästen sowie Spinde und stahlen daraus Bargeld.

Die Büroräume sind mit einer Alarmanlage mit Bewegungsmelder und Außensiren gesichert. Sie lösten in der Nacht einen Einbruchsalarm aus. Bereits davor oder kurz nach der Alarmauslösung schlugen die Einbrecher mit einem Vorschlaghammer die Alarmsirene an der Außenmauer herunter.

In der selben Nacht dürften die selben Unbekannten ein auf der Gebäuderückseite befindliches, ebenerdiges Lagerraumfenster aufgebrochen haben und konnten so in das Innere des Gebäudes vordringen. In der KFZ-Werkstätte durchsuchten sie Kästen und Spinde. Weiters brachen sie eine Verbindungstür zu den Büro - und Lagerräume auf und durchsuchten darin sämtliche Kästen und Schreibtische und stahlen daraus Bargeld.

Im Schauraum des Autohauses brachen sie einen Kaffeeautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Auch entnahmen sie aus einem danebenstehenden Getränkekühlschrank mehrere antialkoholische Limonaden. Aus einem Mitarbeiterbüro stahlen die Täter ein Batterieladegerät samt Ladekabel. Im Hof des Werkgeländes brachen die Täter weiters zwei Lanzenwaschanlagen auf und stahlen daraus ebenfalls das Münzgeld. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit unbekannt.