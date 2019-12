Die Stimme von Fredi Hahn kennt fast ganz Österreich. Der 28-jährige Rappottensteiner moderiert beim Radiosender Kronehit.

„Ich habe einfach eine Vorliebe fürs Reden“, sagt Hahn lachend. Er stand schon früh im Rampenlicht. So war er fünf Jahre lang Mitglied bei der Theaterbühne Arbesbach. Später studierte er Medien- und Kommunikationsberatung in St. Pölten. „Mein Wunsch war immer, Radiomoderator zu werden. Ich habe dann eine Initiativbewerbung an Kronehit geschrieben und erhielt eine Zusage für ein Praktikum“, erzählt der 28-Jährige. Zuerst war er im Hörerservice tätig, später moderierte er mit im Team der Morningshow. Mittlerweile führt er auch durch eine Clubbing-Sendung am Freitag von 22 bis 2 Uhr sowie am Samstag von 19 bis 22 Uhr. „Das ist ein Warming Up für Leute, um ins Wochenende zu starten“, sagt Hahn.

In der Morning Show ist er der „Waldviertler Stuntboy“, erklärt der 28-Jährige: „Ich werde vorgeschickt, um harte Einsätze zu absolvieren, die sonst keiner machen würde.“ So ließ er sich schon einmal in einen Sarg einschließen, oder stieg beim Red Bull Air Race in einen Kunstflieger: „Da sind wir die ärgsten Figuren geflogen bei einer Belastung von bis zu sechs G. So mancher würde heulen, ich bekam einen Lachflash. Ich war aber heilfroh, als wir wieder unten waren. Ich hab gezittert, geschwitzt und den Boden geküsst“, sagt er lachend. Außerdem hat Hahn als „Stuntboy“ Österreichs größte aufblasbare Rutsche getestet und stieg mit dem Profiboxer Marcos Nader in den Boxring.

Die Umstellung vom Studentenleben zum Radiosprecher in der Morning-show war hart, erklärt Hahn: „Ich habe davor ein typisches Studentenleben geführt: Lange fortgehen und es vielleicht gerade noch in die letzte Vorlesung am Tag schaffen.“ Damit war bei Kronehit Schluss: Um 4 Uhr früh läutet regelmäßig der Wecker, um 5 Uhr muss Hahn im Sender sein. „Da schläft die halbe Welt noch. Mittlerweile hab ich mich aber auch daran gewöhnt.“

Was das Besondere an dem Job ist? „Es ist einfach geil, wenn du merkst, dass es den Leuten taugt, was du machst und sagst.“ Dabei unterschätzt er aber oft, wie viele Leute ihm zuhören: „Du redest einfach ins Mikrofon und bist betriebsblind. Bis zu 900.000 Leute hören manchmal meine Stimme“, sagt Hahn.

Der Rappottensteiner steht aber nicht nur im Studio vor dem Mikro, sondern hat auch schon am Donauinselfest live moderiert. „Da bin ich auf einer Bühne gestanden und hab vor 12.000 Leuten gequatscht!“, sagt Hahn.

Seinen Wurzeln ist der Rappottensteiner treu geblieben: „In Wien bin ich quasi nur ein Gast. Ich sage immer stolz, dass ich in der Natur aufgewachsen bin.“ So bezeichnet auch sein Kollege Meinrad Knapp den 28-Jährigen als „Kraft aus dem Waldviertel“. Das passe auch, sagt Hahn: „Ein Waldviertler, drei Leute – das stimmt einfach.“ Mindestens einmal im Monat kommt Hahn zurück in seine Heimat: „Ich bin und bleibe Waldviertler!“